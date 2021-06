Quelques choses sur l’inflation ⋆ 10z viral

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

Plus ils poussent les « actifs » fantômes sur la base d’augmentations exponentielles de l’effet de levier, plus l’espace entre les éléments tangibles essentiels et la fantaisie est grand.

L’inflation est dans les nouvelles, mais il y a quelques choses à propos de l’inflation qui ne reçoivent pas beaucoup d’attention. Commençons par le trope que l’inflation est toujours un phénomène monétaire. En fait non.

Lorsque les sols riches en nutriments et les réserves d’eau douce sont épuisés, les rendements des cultures diminuent et à mesure que la population humaine et l’appétit pour les protéines animales montent en flèche, la nourriture devient rare. Lorsque la nourriture se fait rare, les prix augmentent en conséquence. Peu importe ce que vous faites de la masse monétaire, les prix augmenteront par rapport à tout ce qui est utilisé comme « argent » : l’or, les coquillages, le papier avec des images colorées imprimées dessus, les disques de pierre géants, les quatloos, les crypto-monnaies, etc.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Vous pourriez éliminer « l’argent » entièrement et le coût relatif de la nourriture augmenterait même dans un système de troc uniquement.

Ce que peu de gens semblent comprendre, c’est qu’il existe une hiérarchie des besoins qui sépare impitoyablement les « besoins » des « désirs » et la valeur des « désirs » tombe rapidement à zéro dans les pénuries réelles. Lorsque vous avez faim, je veux dire vraiment faim, la valeur de votre yacht, muscle car de collection, NFT, etc. tombe à zéro si ceux qui ont de la nourriture ne s’intéressent pas à vos « objets de valeur ». Une once d’or pour un œuf ? Tout dépend de ce qui est réellement un besoin.

De la même manière, la rareté réelle sépare les actifs incorporels fantômes des actifs réels. Si vous jetez un coup d’œil au tableau des actifs corporels et incorporels ci-dessous, vous remarquerez que les actifs incorporels fantômes constituent désormais l’écrasante majorité de ce que l’on appelle ridiculement « actifs ».

Vous souhaitez échanger vos actions de XYZ Corporation contre un sac de riz de 50 livres ? Comment puis-je savoir que la « valeur » des actions de XYZ Corporation ne sera pas nulle demain ? Non, merci. Revenez quand vous avez quelque chose de tangible et d’utile tangible (c’est-à-dire qu’il conservera sa valeur demain) à échanger contre le riz.

Nous vivons dans un monde fantastique dans lequel la rareté a été bannie par les dieux des marchés mondialisés et les actifs fantômes construits sur des châteaux de sable à effet de levier sont les actifs les plus précieux de la planète. Les actions mondiales valent maintenant 115 000 milliards de dollars, woo-hoo.

Pendant ce temps, de retour dans le monde réel, la grande majorité de l’humanité échange son travail contre de la nourriture et d’autres produits essentiels. Ce qui est amusant avec le travail humain, c’est que grâce à la croissance démographique, à la mondialisation et à la financiarisation, la valeur relative du travail est en déclin depuis des décennies. (voir le graphique ci-dessous) Cela signifie qu’à mesure que les prix des produits essentiels augmentent en raison des pénuries, les quantités de biens tangibles que la main-d’œuvre peut acheter diminuent, ce qui signifie que ceux qui échangent leur travail contre des produits essentiels peuvent se permettre moins de produits essentiels.

En d’autres termes, leur prospérité est en chute libre alors que les pénuries font monter les prix des produits de première nécessité.

Cette chute libre de la valeur du travail et donc de la prospérité est visible dans le graphique RAND des revenus 1975-2018 et dans le graphique de la base de données de la Réserve fédérale sur la richesse détenue par les 50 % les plus pauvres des ménages américains. Le graphique RAND des revenus des 1 % supérieurs, des 9 % supérieurs et des 90 % inférieurs montre que 25 % des revenus des 90 % inférieurs (pratiquement tous issus du travail) ont été transférés aux 1 % supérieurs (la part du revenu imposable les 1 % supérieurs ont été multipliés par 2,5) et, dans une moindre mesure, les 9 % supérieurs. (Rappelons que les 9 % les plus riches dépendent principalement des revenus du travail, d’où leur modeste augmentation par rapport aux 1 % les plus riches.)

La tranche de richesse pathétiquement mince détenue par les 50 % les plus pauvres des ménages américains est tombée à près de zéro. Il a chuté de 2/3 depuis le récent pic du milieu des années 1990, le dernier « boom » qui s’est écoulé jusqu’aux 90 % inférieurs.

Les 50 % les plus pauvres n’ont aucune réserve sur laquelle puiser alors que les prix des biens matériels essentiels augmentent. Ils n’ont aucune richesse à vendre et la valeur de leur travail, mesurée en pouvoir d’achat des produits de première nécessité, s’accélère.

C’est une réalité de longue date de la civilisation. À mesure que la productivité augmente, la population humaine augmente jusqu’à la capacité de charge de la biosphère. Les revenus du travail augmentent à mesure que les producteurs augmentent leur production pour répondre à la demande croissante. La population humaine et l’appétit pour les friandises ne cessent de croître, dépassant l’offre durable tandis que la main-d’œuvre se développe au point d’être excédentaire. Les salaires baissent et le travail perd ainsi du pouvoir d’achat tout comme les prix des produits de première nécessité s’envolent. Le mécontentement et le désordre augmentent et les États et les civilisations tombent.

J’ai longtemps recommandé ces livres sur le cycle fondamental de la civilisation :

La grande vague : révolutions des prix et rythme de l’histoire

Les âges de la discorde

Cela nous amène au dernier graphique des rendements décroissants sur les correctifs fantômes de la manipulation monétaire et de l’argent gratuit du pain et des cirques. La Réserve fédérale peut créer de la monnaie à partir de rien, mais elle ne peut pas évoquer des terres productives, de l’eau douce, du minerai de cuivre, du pétrole ou de la nourriture.

La Fed peut évoquer une «richesse» fantôme basée sur l’effet de levier, mais cela repose sur une foi très médiatisée dans un monde fantastique dans laquelle toutes les pénuries tangibles sont magiquement transformées en abondance par la création de monnaie de la banque centrale et des taux d’intérêt bas, et une éclaboussure de poussière de lutin technocrate : taxes sur le carbone, moulins à vent et drones qui voltigent.

Lire la suite @ OfTwoMinds.com