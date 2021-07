Quelques coups sûrs, quelques ratés : Attention nécessaire sur certaines clauses du projet de loi anti-traite

La sensibilisation des responsables de l’application est également nécessaire ; sinon, quelle que soit l’intention législative, l’Inde continuera à connaître des niveaux de trafic. (Image représentative)

La traite des êtres humains a toujours été une préoccupation majeure pour l’Inde – selon le rapport 2019 du NCRB sur la criminalité en Inde, 2 260 cas de traite des êtres humains ont été enregistrés cette année-là, impliquant plus de 6 600 victimes. Ce n’est peut-être que la pointe de l’iceberg puisque de nombreuses formes d’exploitation de ce type ont jusqu’ici échappé à la qualification de trafic illégal. Le fait que la police n’ait pas été en mesure de déposer un acte d’accusation dans près d’un cinquième des cas en 2019 est peut-être révélateur, entre autres, de la complexité de la négociation des dispositions légales contre la traite jusqu’à présent.

Ainsi, lorsqu’un projet de loi anti-traite a été présenté en 2018, et s’est avéré insuffisant sur de nombreux points, il a fait l’objet de sévères critiques de la part des partis politiques ainsi que des experts juridiques, gouvernementaux et autres. Dans ce contexte, certains verraient le projet de loi 2021 sur la traite des personnes (prévention, soins et réadaptation) comme une tentative plus mûre. La pandémie, qui a provoqué une augmentation de la traite des êtres humains, fait d’une mesure législative comme le projet de loi une mesure pandémique importante également.

Alors que le projet de loi propose des peines plus sévères pour les personnes reconnues coupables d’accusations liées à la traite – dans certains cas, l’emprisonnement à vie ou même la mort – il élargit également la portée de l’aide aux victimes. La définition de l’exploitation comprend désormais plusieurs infractions qui n’avaient pas été respectées jusqu’à présent, tandis que les nuances sous-jacentes à des situations spécifiques dans lesquelles un acte peut ne pas être considéré comme de la traite ont été dûment prises en compte.

Les dispositions sur les personnes victimes de la traite couvrent également désormais les transgenres, une section vulnérable négligée jusqu’à présent. Ce sont toutes des dispositions importantes qui protégeront des dizaines de milliers de personnes. Le projet de loi propose que l’Agence nationale d’enquête soit la principale agence d’enquête pour l’infraction; bien que cela contribuera à freiner le trafic transfrontalier, le Centre doit s’assurer que les enquêtes de la NIA ne sont pas des outils pour harceler des groupes politiques et non gouvernementaux pour des différences idéologiques.

De plus, la disposition punissant le non-signalement d’un cas de traite peut être trop compliquée à appliquer – si des individus ne signalent pas en raison de leur propre vulnérabilité ou parce qu’ils n’ont pas reconnu un cas de traite, ils ne devraient certainement pas être tenus coupables. ? La disposition sur les fausses plaintes est également assez large – en effet, il y a eu des rapports dans les médias sur des cas de trafic présumé par des organisations puissantes ; si ces organisations parviennent à influencer le cours de la justice, ce serait une perversion de punir le lanceur d’alerte.

Il est également nécessaire de gérer avec précaution la mise en garde selon laquelle un acte qui n’entraîne pas d’exploitation—fait « dans l’intérêt supérieur d’un enfant de bonne foi, en particulier celui consistant à retirer l’enfant d’une situation d’abus, d’exploitation ou de nature oppressive» – ne constitue pas un trafic. L’exploitation peut ne pas toujours être apparente – par exemple, l’endoctrinement dans l’habit d’éduquer un enfant – et la détermination des circonstances abusives ou oppressives ne peut pas être laissée à une compréhension subjective.

Alors que le projet de loi répartit les responsabilités en matière de contrôle de la traite de manière très détaillée, jusqu’au niveau du district, il est nécessaire de renforcer le mécanisme existant. Un rapport récent couvrant 16 États et UT a montré que 225 des unités de lutte contre la traite des êtres humains au niveau du district n’existaient que sur papier et que seulement 27% des autres étaient opérationnelles. La sensibilisation des responsables de l’application est également nécessaire ; sinon, quelle que soit l’intention législative, l’Inde continuera à connaître des niveaux de trafic.

