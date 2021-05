Quelques curiosités sur internet que vous ne connaissiez peut-être pas

Internet est devenu l’une des inventions les plus remarquables du siècle dernier et la révolution numérique n’a pas de plafond à l’heure actuelle. Aujourd’hui, il est presque impossible de parler à quelqu’un qui n’a pas accès au réseau, et c’est que depuis quelques années, la quantité d’informations, de ressources, de curiosités et une longue liste de choses, nous pouvons les trouver grâce en un seul clic et depuis le salon de notre maison.

Les origines d’Internet remontent aux années 1960 lorsque l’armée américaine a créé, au milieu de la guerre froide, un service caché pour avoir son propre réseau de communication. Face à une hypothétique attaque russe, les Américains voulaient s’assurer d’avoir le maximum d’informations militaires sur le réseau, créant en 1969 le premier réseau bien connu, Arpanet.

C’était rudimentaire: quatre ordinateurs connectés à différentes universités du pays. En deux ans, il y avait déjà 40 ordinateurs, et l’explosion d’Internet était en marche.

Pendant tout ce temps, le réseau a connu une croissance exponentielle jusqu’à ce que nous connaissons aujourd’hui, en tenant compte du fait qu’un citoyen moyen ne verra jamais tout ce qui est produit sur Internet. On dit qu’on n’a accès qu’à 5% du réseau réel, et que le reste est caché dans une autre série de réseaux connus sous le nom de « web sombre » ou « Darknet ».

1991 : premier site web de l’histoire

Depuis que les premières connexions Internet ont été conçues et créées, de nombreuses années se sont écoulées jusqu’à ce que Tim Berners-Lee conçoive la première page Web avec le code WWW que nous connaissons aujourd’hui.

Berners-Lee était un expert en hypertexte et sa mission était de créer un logiciel de physique de haute technologie et de haute technologie qui était efficace. Mais le créateur du premier site Web était beaucoup plus fasciné par le fait que ces informations n’étaient pas seulement stockées sur un ordinateur, créant son premier site Web afin qu’il soit accessible à tous. C’était la naissance du World Wide Web.

100 000 millions d’e-mails

Une fois que nous avons appris à vivre sur et avec Internet, des mots comme «e-mail», «chat», «lien» ou «réseau social» ne nous sont pas inconnus.

Le courrier électronique, par exemple, est devenu un outil de travail de base pour des millions de personnes dans le monde, c’est pourquoi on estime que plus de 100 000 millions d’e-mails dans le monde.

De plus, parallèlement à cela, les réseaux sociaux sont devenus depuis des années des compagnons inséparables des mortels, et c’est pourquoi ils envoient généralement des 500 millions de tweets par jour. Sans parler des centaines de millions de photographies qui sont téléchargées sur Instagram ou des vidéos qui sont publiées dans le monde entier sur YouTube.

Internet a changé notre façon de comprendre le monde, et cela pour toujours. Pouvez-vous imaginer une journée sans internet ?

Youtube et vidéo

A cette époque, le contenu vidéo est devenu presque nécessaire et indispensable pour comprendre le monde. Il n’y a pas de média, d’entreprise ou de réseau qui ne dispose d’un système d’information vidéo, et cela a été possible grâce à l’évolution des plateformes comme YouTube.

Le géant du contenu vidéo est le troisième site Web le plus visité au monde, et environ 300 heures de vidéo sont téléchargées chaque jour à la plate-forme. De même, chaque jour, des milliers de nouvelles chaînes sont créées dans le monde, qui cherchent à fournir des informations ou à rentabiliser leur contenu via YouTube.

Mais cela a eu un début. Le 23 avril 2005, la première vidéo de la plateforme a été mise en ligne. Une vidéo de 19 secondes mise en ligne par l’un des fondateurs de la plateforme, Jawed Karim. Cette vidéo compte actuellement 37 millions de vues.

Un an plus tard, Google a racheté la société pour 1,65 milliard de dollars.

Quelques faits intéressants

Il est enregistré que chaque jour environ 30 000 sites Internet sont piratés, mais on sait aussi qu’environ 100 000 nouveaux domaines sont créés et enregistrés sur le réseau, prêts à créer une nouvelle page d’informations.

D’autre part, 100 % des informations que nous recevons via Internet sont estime que 49% sont créés par les humains, ce qui laisserait 51% des informations créées par des bots ou des ordinateurs intelligents.

Les ordinateurs avec lesquels nous nous faufilons un jour dans le réseau pour la première fois sont désormais relégués à l’arrière-plan, et actuellement les tablettes et les mobiles sont les appareils les plus utilisés pour accéder à Internet.

De même, malgré la recherche quotidienne d’informations, on estime que entre 15 et 20% des recherches effectuées quotidiennement sont nouvelles, et n’a jamais été fait auparavant.

Enfin, dans le monde, on estime que 46% des PME n’ont toujours pas de site internet, même si la majorité aurait une présence sur le web via les réseaux sociaux.