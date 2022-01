Quelques évolutions positives par rapport à l’AFSPA en 2022 : Assam CM Himanta Biswa Sarma

Sarma a également déclaré que l’insurrection tribale était presque terminée dans l’Assam et en a attribué le crédit aux organisations de la société civile et aux associations d’étudiants.

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a déclaré samedi que « des développements positifs » concernant la loi sur les forces armées (pouvoirs spéciaux), qui est en vogue dans l’État, sont attendus au cours de l’année. Sarma, un haut responsable du BJP dans le nord-est, n’a cependant précisé aucun délai. Il a également déclaré que le militantisme était en déclin dans l’État, tous les groupes militants tribaux se présentant déjà pour des pourparlers, bien que la demande de discussion sur la « souveraineté » reste le principal obstacle à la résolution des problèmes avec l’ULFA(I).

L’armée, a-t-il dit, s’est pratiquement retirée de l’Assam, à l’exception de six-sept districts et lorsque l’AFSPA sera renouvelée plus tard cette année, le gouvernement de l’État prendra une « décision pragmatique ».

« En ce qui concerne l’AFSPA, l’Assam verra une certaine rationalisation en 2022… Comment et quand on ne sait pas. Mais je suis un homme optimiste. Nous considérons 2022 comme une année d’espoir. Il y aura un moment positif concernant l’AFSPA », a-t-il déclaré aux journalistes ici.

L’AFSPA a souvent été qualifiée de « draconienne » par les partis politiques du nord-est en raison des pouvoirs spéciaux qu’elle accorde aux forces armées indiennes pour maintenir l’ordre public dans les « zones perturbées » et son retrait a été demandé par des groupes de la société civile et des droits. militants. Il a été imposé dans l’Assam en novembre 1990 et a été prolongé tous les six mois depuis lors après un examen par le gouvernement de l’État.

La demande d’abrogation de l’AFSPA du nord-est s’est manifestée en décembre de l’année dernière après que 13 civils ont été abattus par l’armée lors d’une opération anti-insurrectionnelle bâclée au Nagaland et qu’une autre personne a été tuée lors de violences ultérieures. La demande a été faite au Centre même par les ministres en chef du Nagaland et du Meghalaya.

La loi est en vigueur dans l’Assam, le Nagaland, le Manipur (à l’exception de la zone du conseil municipal d’Imphal), les districts de Changlang, Longding et Tirap de l’Arunachal Pradesh, et les zones relevant de la juridiction des huit postes de police des districts de l’Arunachal Pradesh limitrophes de l’Assam, outre Nagaland et Assam lui-même. Il a été prolongé de six mois au Nagaland par le Centre en début de semaine.

Sarma a également déclaré que l’insurrection tribale était presque terminée dans l’Assam et en a attribué le crédit aux organisations de la société civile et aux associations d’étudiants.

« L’ère du militantisme tribal est révolue. Tous les groupes militants, à l’exception de l’ULFA, sont venus à la surface et ont déposé des armes… Notre dernier obstacle est l’ULFA (I) », a-t-il déclaré.

Sarma a dit qu’il a appris de ses interactions personnelles avec les personnes qui sont directement ou indirectement en contact avec le chef de l’ULFA (I) Paresh Barua que le chef militant veut un règlement négocié comme le gouvernement.

« La pierre d’achoppement est la « souveraineté ». L’ULFA(I) voudra en discuter, ce que nous ne pouvons pas tenir. Nous travaillons à sortir de l’impasse », a ajouté Sarma.

