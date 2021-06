Quelques jours après avoir reçu sa peine, Allison Mack s’excuse d’avoir participé à NXIVM

L’actrice de 38 ans a publié une déclaration publiée dans The Hollywood Reporter dans laquelle elle exprime ses regrets.

“A ceux qui ont été blessés par mes actions”, a déclaré Mack, “il est maintenant de la plus haute importance pour moi de dire, du fond du cœur, que je suis vraiment désolé.”

“Je me suis donné aux enseignements de Keith Raniere avec tout ce que j’avais”, a-t-il ajouté, faisant référence au fondateur de Nxivm. “Je croyais, de tout mon cœur, que son mentorat me conduisait à une version meilleure et plus éclairée de moi-même. Je lui ai consacré ma loyauté, mes ressources et finalement ma vie. Ce fut la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie. . à vie.”

L’actrice Allison Mack a accepté d’avoir infligé aux esclaves un traitement intimidant et cruel. (.)

« Je suis désolé pour ceux d’entre vous que j’ai amenés à Nxivm. Je suis désolé de vous avoir déjà exposé aux stratagèmes néfastes et émotionnellement abusifs d’un homme tordu. Je suis désolée de vous avoir encouragé à utiliser vos ressources pour participer à quelque chose qui était finalement si moche », a noté l’ancienne actrice de Smallville.