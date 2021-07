Quelques jours après que le PM Modi s’est entretenu avec les parties, le groupe de délimitation prévoit une visite à J&K

Lors de la réunion avec les dirigeants de J&K la semaine dernière, sa première depuis la suppression du statut spécial, le Premier ministre avait assuré que le Centre était déterminé à relancer le processus démocratique dans l’UT par le biais de sondages à l’Assemblée le plus tôt possible. (Source de la photo : IE)

Quelques jours après que le Premier ministre Narendra Modi a demandé la coopération des partis politiques du Jammu-et-Cachemire dans un exercice de délimitation, comme première étape vers la tenue d’élections sur le territoire de l’Union, la commission de délimitation a annoncé mercredi une visite de quatre jours dans l’UT.

La commission visitera J&K du 6 au 9 juillet et interagira avec les partis politiques, les représentants du public et les représentants du gouvernement de l’État au sujet de la redéfinition des limites des sièges de l’Assemblée existants. La décision a été prise à l’issue d’une réunion de la Commission présidée par la juge (à la retraite) Ranjana Prakash Desai, à laquelle assistait le commissaire en chef des élections (CEC) Sushil Chandra.

Lors de la réunion avec les dirigeants de J&K la semaine dernière, sa première depuis la suppression du statut spécial, le Premier ministre avait assuré que le Centre s’était engagé à relancer le processus démocratique dans l’UT par le biais des sondages de l’Assemblée le plus tôt possible, et tenait donc à ce que la délimitation l’exercice soit terminé au plus tôt. Après la réunion, l’ancien chef du CM et de la Conférence nationale, Omar Abdullah, avait déclaré à The Indian Express : « Le Premier ministre a parlé d’un processus de délimitation précoce. Cela signifie qu’ils envisagent de suivre cela avec les élections à l’Assemblée. »

Selon une source, mercredi, la Commission a également examiné les progrès accomplis jusqu’à présent, y compris les consultations tenues la semaine dernière avec les commissaires de district de J&K sur la restructuration des circonscriptions et la suppression de sept nouveaux sièges. On apprend qu’un problème commun signalé par les commissaires de district était que de nombreux sièges étaient répartis sur deux à trois tehsils, créant des problèmes administratifs pendant les élections. « Les membres associés de la Commission de délimitation ne représentent que deux partis politiques (la Conférence nationale et le BJP). Les partis politiques de l’UT sont des acteurs majeurs et connaissent bien la répartition géographique des sièges et les problèmes liés aux frontières actuelles. Par conséquent, il a été estimé qu’ils devraient être consultés », a déclaré une source.

« Un certain nombre de représentations ont également été reçues sur divers aspects concernant la délimitation des sociétés civiles et du public du territoire de l’Union. La Commission a déjà pris note de toutes ces suggestions et a ordonné qu’elles puissent être examinées plus avant dans le contexte des réalités du terrain concernant la délimitation », a déclaré la Commission dans un communiqué.

Le dernier exercice de délimitation dans J&K a été effectué en 1995. Il était basé sur le recensement de 1981, lorsque l’ancien État était régi par la Constitution du Jammu-et-Cachemire et la loi sur la représentation du peuple au Jammu-et-Cachemire. La Commission de délimitation a tenu des réunions sur les données, la carte des districts et des circonscriptions en relation avec le recensement de 2011.

Les membres du CN Farooq Abdullah, Mohammad Akbar Lone et Hasnain Masoodi étaient restés à l’écart de la dernière réunion convoquée par la Commission de tous les membres associés, en février. Seuls Jitendra Singh et Jugal Kishore Sharma du BJP avaient donné leur avis. Mais le CN a récemment indiqué qu’il était ouvert au dialogue, donnant à la Commission de délimitation l’espoir qu’il fera partie de la prochaine réunion chaque fois qu’elle sera programmée.

