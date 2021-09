Quelques jours seulement après ses débuts au Bellator, Yoel Romero révèle qu’il était en négociations pour affronter Jake Paul

Yoel Romero – Bellator

Samedi soir, Yoel Romero fera ses débuts dans Bellator après son départ de UFC et affrontera Phil Davis dans l’étoile Bellator 266.

Malgré la signature avec l’organisation de Californie, a révélé le Cubain dans une interview à L’heure du MMA, venu négocier une lutte contre Jacques Paul en boxe et Il a expliqué les raisons pour lesquelles le combat n’a pas eu lieu.

«Ce qui s’est passé, c’est qu’au départ, Jake Paul voulait se battre avec moi. Mais plus tard, quand j’ai vraiment voulu faire ça, son équipe a annulé le combat. C’est arrivé quand je suis sorti de l’UFC et que je ne signais toujours pas avec Bellator. Mais ils ont dit non. Ils ne m’aimaient pas et ont décidé d’aller chercher Ben Askren », expliqué Romarin.

Après le prétendu refus, le youtuber a affronté et assommé l’ancien UFC Ben Askren. Dans le combat, Paul Je l’ai assommé au premier tour, puis il a battu Tyron Woodley par décision. Interrogé sur les aventures des influenceurs digitaux dans la boxe. je le il pense qu’ils choisissent des combats faciles pour gagner en notoriété dans le sport.

« Ils ne veulent pas affronter un vrai combattant. Ils essaient juste de monter un spectacle et ils ne veulent pas endommager ce spectacle. Ils trouvent les combats faciles et même si Logan a combattu Mayweather, il y avait une énorme différence de poids. », a conclu le Cubain.

La vie continue pour Yoel romero, qui a signé un contrat avec Bellator et avait ses débuts programmés au Grand Prix de la lumière complète devant Anthony Johnson, mais n’a pas reçu d’autorisation médicale. Maintenant, le Cubain devra faire face Phil Davis dans l’étoile de Bellator 266.

