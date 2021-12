Le guitariste de Queen, Brian May, a annoncé samedi sur Instagram qu’il avait été testé positif au COVID-19. May, 74 ans, a partagé une photo du test positif, ajoutant qu’il avait ressenti des symptômes. Quelques heures plus tard, May a déclaré qu’il se sentait mieux et a rappelé à ses abonnés de se faire vacciner contre la COVID et d’un rappel. La nouvelle survient alors que le Royaume-Uni connaît une nouvelle augmentation du nombre de cas à mesure que la variante omicron se propage.

« Oui. Le jour choquant est enfin arrivé pour moi. La double ligne rouge redoutée », a écrit May samedi. « Et oui – certainement PAS de sympathie s’il vous plaît – cela a été quelques jours vraiment horribles, mais je vais bien. Et je vais raconter l’histoire. S’IL VOUS PLAÎT, faites très attention, bonnes gens. Cette chose est incroyablement transmissible. Vous le faites vraiment Je ne veux PAS que ça gâche VOTRE Noël. »

Quelques heures plus tard, May a révélé qu’il avait été testé positif pour la première fois il y a sept jours et qu’il commençait à se sentir mieux. « Je sens que mon système immunitaire, avec l’énorme aide de trois piqûres de Pfizer, est maintenant en train de gagner la bataille contre l’envahisseur », a écrit May. « Alors n’ayez PAS peur – il y a une vie après Covid! Mais faites attention … vous ne voulez pas cela, et ni l’un ni l’autre [does] ta famille. Merci pour tous vos messages formidables – malgré mes supplications pour aucune sympathie. »

Dans deux vidéos de suivi, May a expliqué qu’il avait décidé d’assister à l’anniversaire d’un ami avec sa femme, l’ancienne actrice d’EastEnders Anita Dobson. Il pensait qu’ils étaient « dans une bulle sûre », mais il réalisa plus tard que c’était une mauvaise idée. Il pensait que la situation était ironique puisqu’il avait passé tellement de temps à être aussi prudent que possible pendant la pandémie. La fête était le 11 décembre.

« Nous avons décidé d’aller à un déjeuner d’anniversaire et nous avons pensé, eh bien, c’est la dernière fonction sociale à laquelle nous irions – pas que nous allions à beaucoup de toute façon, nous allons le tenter, tout le monde va être triple-coup, tout le monde y va être avec une de ces choses [lateral flow test] ce qui dit que vous serez négatif le matin « , a déclaré May, rapporte The Independent. Ils pensaient que la fête avait été organisée en toute sécurité, mais il a admis que le couple « avait pris la mauvaise décision ».

Le Royaume-Uni a connu une augmentation alarmante du nombre de cas quotidiens de COVID depuis que la variante omicron a atteint le pays. Dimanche, il y a eu 82 886 nouveaux cas quotidiens de COVID, le troisième jour consécutif avec plus de 80 000, rapporte The Telegraph. Cependant, un nombre record de doses de rappel a été administré, avec plus de 904 000 résidents britanniques recevant un rappel.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré à la BBC qu’il était « inévitable » que de nouvelles restrictions puissent être imposées à l’Angleterre. « Je pense que nous devrions pouvoir célébrer Noël en toute sécurité. Mais je pense que le plus tôt possible, nous allons examiner la distanciation sociale, nous devrons examiner le mélange des ménages », a-t-il déclaré. « Si nous ne le faisons pas, le nombre de cas ne va que dans un sens. »