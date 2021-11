Quelques marches en dessous du Dimensity 9000

TL;DR

Les spécifications du chipset Mediatek Dimensity 7000 ont fuité en ligne. Cela s’annonce comme un processeur économique plutôt qu’un SoC pour des produits phares abordables.

Mediatek vient d’annoncer le Dimensity 9000, et la société positionne ce processeur comme son premier chipset phare premium. Ce n’est pas le seul SoC sur lequel Mediatek travaillerait, car nous avons également entendu parler du Dimensity 7000.

Maintenant, le pronostiqueur fréquent Digital Chat Station a publié quelques prétendues spécifications de Dimensity 7000 sur Weibo. La fuite affirme que le nouveau processeur a une conception TSMC de 5 nm, ainsi que quatre cœurs de processeur Cortex-A78 (à 2,75 GHz) et quatre cœurs de processeur Cortex-A55 (à 2 GHz).

Ce nouveau chipset devrait également offrir un GPU Mali-G510 MC6, qui est la dernière partie graphique de milieu de gamme d’Arm. Le Mali-G510 se positionne comme un successeur du Mali-G57 qui a été trouvé dans des téléphones comme le Poco M4 Pro, le Samsung Galaxy A22 5G et le Motorola Edge 20 Lite. En fait, Arm a affirmé que le nouveau GPU offre une amélioration des performances de 100 % et un gain d’efficacité de 22 % par rapport au Mali-G57.

Ainsi, entre l’utilisation de cœurs de processeur de génération précédente et du matériel graphique nettement milieu de gamme, il semble que le Dimensity 7000 soit davantage un processeur axé sur le budget qu’un effort de milieu de gamme supérieur. En comparaison, le Dimensity 1100 qui est arrivé dans les téléphones cette année contient une configuration CPU très similaire et un GPU Mali-G77 MP9 de niveau phare. En disant cela, ce nouveau processeur serait toujours un coup de pouce bienvenu par rapport aux SoC actuels non phares de Mediatek.

Achèteriez-vous un smartphone alimenté par Mediatek en 2022 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

