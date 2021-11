Quelques mots de Xhaka ont poussé Mönchengladbach à chercher ailleurs

Le chef du Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, a révélé qu’après avoir récemment parlé à Granit Xhaka, il avait choisi de ne pas formuler une offre pour l’homme d’Arsenal.

Xhaka, qui est actuellement mis à l’écart pour cause de blessure, avait de bonnes chances de quitter les Emirats cet été. Le patron de la Roma, Jose Mourinho, souhaitait acquérir le milieu de terrain combatif après ses exploits à l’Euro 2020. Xhaka a mené la charge de la Suisse qui a été éliminée en quarts de finale aux tirs au but contre l’Espagne.

Xhaka a cependant joué un rôle déterminant pour le Suisse et Mourinho a tenté de signer le joueur de 29 ans peu de temps après.

« Granit Xhaka est l’homme principal de tout le milieu de terrain d’Arsenal, vous ne pouvez pas le voir à moins que je ne vous prête un de mes yeux. Sans lui, Arsenal est perdu. C’est un chef. N’oubliez pas que les erreurs sont commises par les humains », a déclaré Mourinho.

Un accord n’a cependant jamais transpiré et Xhaka a en fait signé un nouveau contrat avec Arsenal en août.

Il a commencé la saison aux côtés de Mikel Arteta avant de se blesser au genou contre les Spurs en septembre.

Xhaka pourrait cependant revenir avant la fin de l’année après avoir bien progressé dans sa récupération d’une blessure aux ligaments du genou.

Et cette semaine, il a révélé qu’il aimerait retourner dans son ancien club à la fin de son séjour avec Arsenal.

Ce n’est pas la première fois que Xhaka, né à Bâle, laisse entendre qu’il aimerait retourner en Allemagne. Il a joué pendant quatre ans pour la Bundesliga, faisant 140 apparitions avant de déménager aux Emirats en 2016.

« Granit m’a dit son salaire… »

Xhaka a affirmé qu’il serait « ouvert » à l’idée, tant qu’Eberl était d’accord.

Mais alors qu’Eberl avait l’air enthousiaste, il dit Bild le salaire du joueur pourrait présenter un problème potentiel.

« Granit s’est bien amusé ici », a déclaré Eberl au point de vente allemand, via Sport Witness.

« Le fait qu’il ait une relation très étroite avec le club et la région nous rend très heureux. Nous avons toujours des contacts irréguliers.

« Il a fait allusion à cela plus d’une fois. Granit m’a dit son salaire, et je lui ai dit de jouer encore quelques années à Arsenal et ensuite nous pourrons en parler davantage.

«C’est une belle histoire et toujours agréable quand les joueurs s’expriment comme ça. Quand il aura vraiment 32 ans, je lui reparlerai… »

