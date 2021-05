Quelques premières comme le Pixel 6 Pro

Les rendus de Google Pixel 6 Pro ont été divulgués il y a quelque temps et nous avons maintenant également des rendus et des informations sur les spécifications du Pixel 6 standard. Revenant une fois de plus grâce au leaker fiable OnLeaks (via 91Mobiles), la dernière fuite Pixel 6 nous offre notre meilleur look encore au téléphone et révèle également quelques premières à venir sur la ligne Pixel.

Pour commencer, le Google Pixel 6 à la vanille pourrait également arborer un trou de poinçon central sur l’écran (une première pour la ligne Pixel), tout comme le Pixel 6 Pro précédemment représenté dans des rendus qui fuient. Le téléphone aurait un écran plat de 6,4 pouces au lieu du panneau OLED incurvé que le Pixel 6 Pro pourrait afficher.

Une autre fonctionnalité Pixel pour la première fois pourrait se présenter sous la forme d’un capteur d’empreintes digitales intégré au téléphone. La fuite suggère également que le Pixel 6 comportera une charge sans fil et des haut-parleurs à déclenchement par le bas.

La conception unique de l’appareil photo du téléphone est similaire à celle de son frère aîné. Cependant, les rendus montrent deux capteurs de caméra sur le Pixel 6 plutôt que les trois que nous avons vus sur le modèle Pro. Il n’y a pas de mot sur une caméra périscope pour le modèle standard, mais nous pensons que cela pourrait sauter le capteur.

Le combiné mesurera environ 158,6 mm x 74,8 mm x 8,9 mm (11,8 mm, bosse de la caméra arrière comprise). Il comportera également une charge USB-C sur le bord inférieur.

Malheureusement, la fuite ne donne aucune idée de ce qui se passe sous le capot. Selon les rumeurs, la série Pixel 6 hébergerait une puce Google propriétaire, mais il n’y a aucune confirmation à ce sujet de la part de sources fiables. Il est également tout à fait possible que les Pixel 6 et 6 Pro intègrent les SoC Qualcomm Snapdragon phares.

Néanmoins, la nouvelle conception et les nouvelles fonctionnalités pourraient bien être exactement ce dont la gamme Pixel a besoin pour concurrencer les téléphones haut de gamme de Samsung. Qu’est-ce que tu penses? Laissez-nous une ligne dans la section commentaires.