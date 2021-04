Quelques questions sur les arcanes de Mortal Kombat ⋆ .

ALERTE SPOILER: Cet article traite des événements de l’intrigue de Mortal Kombat.

Hier soir, comme beaucoup d’entre vous, j’ai regardé Mortal Kombat sur HBO Max et je me suis éclaté. Le film a livré tout ce que je voulais dans un film de Mortal Kombat: de superbes séquences de combat, de nombreux rappels de jeu, des morts meurtrières. Dans l’ensemble, le film était une aventure divertissante avec une grande énergie chaotique. Pour mon argent, c’est peut-être le meilleur film de jeu vidéo jamais réalisé.

Cela dit, j’ai quelques questions. Et la plupart d’entre eux tournent autour des arcanes du combattant. Comme l’explique le film, les guerriers choisis marqués de la tache de naissance du dragon doivent débloquer leurs super pouvoirs, appelés Arcana. Les arcanes de chaque guerrier sont différents et ne peuvent être débloqués que par le combat. C’est un départ des jeux, où les capacités du personnage vont des améliorations cybernétiques aux mutations en passant par les cadeaux des dieux.

Le deuxième acte du film fonctionne comme un montage d’entraînement, alors que Liu Kang et Kung Lao aident Cole, Jax et Kano à manifester leurs arcanes. Et bien que certains de ces pouvoirs soient basés sur la magie, comme les poings de feu de Liu Kang et la capacité de congélation de Sub-Zero, d’autres ne le sont pas. Comme le chapeau de scie sauteuse volant de Kung Lao et l’œil laser de Kano.

Je me rends compte que les films fantastiques nécessitent une suspension d’incrédulité, et je suis tout à fait d’accord sur la mythologie et les absurdités qui me sont jetées. Mais je dois admettre que j’étais très confus. Donc Arcana peut se manifester sous forme de technologie? Pourquoi? J’ai eu la même question quand l’Arcana de Jax se manifeste comme… des bras métalliques plus costauds? Était-ce toujours le plan? Et si Sub-Zero ne gelait jamais ses bras? Ses bras humains fonctionnels auraient-ils été recouverts d’une armure? Les Arcanes l’auraient-ils désarmé pour faire de la place à ces bras de robot cool? Ou est-ce que l’Arcana s’adapte à vos compétences / personnalité? J’AI DES QUESTIONS.

Il ne semble pas non plus y avoir de rime ou de raison pour savoir qui obtient ce Arcana et pourquoi. Lord Raiden est-il juste en train de donner des superpuissances comme Oprah offrant des voitures?

J’ai trouvé la révélation des Arcanes de tout le monde extrêmement divertissante. Comme Sonya Blade, qui a passé tout le film sans pouvoirs, se lance dans la finale en faisant exploser des cercles laser violets qui transforment les ennemis en Goldie Hawn de Death Becomes Her. En outre, des accessoires pour quiconque a résisté à donner à un personnage nommé Blade des compétences liées à l’épée ou au couteau.

Et pourquoi l’œil laser de Kano doit-il être mécanique? N’auraient-ils pas pu lui donner un œil laser à la Superman ou à Cyborg? Encore une fois, ce ne sont pas des plaintes, ce ne sont que des questions. J’ai vraiment apprécié la merde de ce film. Mais je reste perplexe à propos de toute cette magie farfelue des Arcanes. Alors me voici, comme une version nerd de Carrie Bradshaw qui se demande si le chapeau en métal de mon petit ami Kung Lao peut percer les murs gelés de mon cœur.

Je veux dire, il y a la magie du chaos, Wanda, et puis il y a le CHAOS. LA MAGIE. Alors dites-moi aux lecteurs, quel serait votre Arcana et pourquoi? Faites-moi savoir dans les commentaires!

