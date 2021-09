in

Les Padres de San Diego au début de la saison au moins on s’attendait à les voir dans le séries éliminatoires de la MLB; cependant, ils étaient l’un des disqualifiés.

Quelques raisons pour lesquelles les Padres de San Diego ont été disqualifiés

Yu Darvish et Blake Snell étaient vice versa

En première mi-temps, le japonais Darvish a excellemment lancé et a même été invité au match des étoiles de la MLB 2021, mais en seconde mi-temps, il n’a pas bien fait, lors de ses 7 dernières sorties, il a une fiche de 1-4 avec une MPM de 7,22 en environ 33,1 manches avec 39 retraits au bâton.

Alors que Blake Snell a mal commencé la première mi-temps; Il faisait constamment des ajustements à sa mécanique pour s’améliorer et quand il a trouvé le point en seconde mi-temps, il s’est blessé ayant une fiche de 2-2 avec une MPM de 1,83 lors de ses 7 dernières sorties, il est possible qu’il n’en jette pas plus pour le reste de la saison. .

Adam Frazier n’était pas ce à quoi on s’attendait ; dans le définitif

Les Padres ont signé par échange avec ce qui était à l’époque le leader des coups sûrs dans toutes les ligues majeures et était l’un des joueurs de champ intérieur les plus recherchés, Frazier avec les Padres de San Diego frappe 259. avec 1 circuit, 9 points produits, 4 bases volées et 42 coups.

Des spéculations qui n’ont jamais eu lieu

Dinelson Lamet était leur meilleur partant en 2020 et ils avaient beaucoup d’espoir dans son bras pour 2021, cependant, les blessures ne lui ont même pas laissé un partant, mais un releveur et sans aucune constance. Cette saison, il n’a réussi à lancer que 42 manches avec une MPM de 4,01 avec 51 retraits au bâton.

Au début de la saison, ils se profilaient avec des releveurs d’élite tels que Koenel Kela, Drew Pomeranz, Adrian Morejon ainsi que Mark Melancon, avec l’arrivée de Daniel Hudson, il a encore mieux décrit. Cependant, Drew PomeranzKela et Morejon sont sortis blessés pendant longtemps sans date de retour et Hudson a pris une mauvaise tournure.

Qu’est-ce qui manquait dans les jardins ?

Aucun de ces voltigeurs n’a su être cohérent pour les Padres de San Diego, cela influence également le temps de jeu que Jay Singler donne à ses joueurs, puisqu’il n’a jamais su donner de nombreux matchs consécutifs en particulier à Will Myers et Jurickson Profar.

Jayce Singler, le manager des San Diego Padres, a échoué à plusieurs reprises à modifier l’ordre de son alignement quotidien, certains frappeurs ne touchent pas à partir de vos partants comme Manny Machado, Fernando Tatis Jr. et Jake Cronenworth, que Singler a déplacé quotidiennement.