Quelques réflexions peu orthodoxes sur la réglementation DeFi

Aborder le problème de la réglementation DeFi en imposant des exigences KYC-AML aux protocoles DeFi est certainement viable mais aussi assez contraignant et potentiellement nocif pour l’espace DeFi. La nature décentralisée, transparente et programmable de DeFi fournit une base pour de nouveaux types de cadres réglementaires. En tant que principe général, DeFi introduit des innovations révolutionnaires dans la structure des primitives financières, alors pourquoi ne devrions-nous pas penser à des modèles réglementaires qui tirent parti de ces innovations natives ? Même si certaines de ces idées peuvent s’avérer insuffisantes du point de vue de la couverture réglementaire, leurs principes sous-jacents pourraient aider à établir un meilleur pont entre la DeFi et les cadres réglementaires actuels.

