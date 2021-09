Quelques semaines après le lancement de Battlegrounds Mobile India, PUBG : nouvelles préinscriptions d’État sur Android et iOS ouvertes dans le pays

in

PUBG : Nouvel État en Inde : PUBG et les amateurs de jeux vidéo en Inde se souviennent peut-être avec tristesse de l’annonce de février concernant le lancement de PUBG: New State, qui avait permis aux utilisateurs de se préinscrire pour le jeu, sauf que les joueurs du pays n’avaient pas eu la possibilité de se préinscrire. Cela était dû à l’interdiction que le gouvernement indien avait imposée à PUBG l’année dernière sur ses liens chinois. Maintenant, cependant, les fans de PUBG ont une autre bonne nouvelle quelques semaines seulement après le lancement de Battlegrounds Mobile India – PUBG : les pré-inscriptions de nouveaux États se sont également ouvertes pour les joueurs en Inde !

Krafton, le développeur de PUBG, a déclaré que PUBG: New State serait lancé en tant qu’expérience gratuite sur les plateformes Android et iOS, et il sortirait cette année même, même si le développeur n’a pas dévoilé la date officielle de lancement.

Les joueurs peuvent se préinscrire au jeu en utilisant les magasins d’applications respectifs – Google Play Store pour l’enregistrement sur Android et Apple App Store pour iOS. Jusqu’à présent, le jeu a globalement amassé plus de 32 millions ou 3,2 crores de pré-inscriptions depuis son ouverture en février. Cependant, les fans de Chine, d’Inde et du Vietnam ne sont pas inclus dans ces chiffres. Il est à noter que les utilisateurs qui se pré-enregistrent pour l’application mettront la main en permanence sur un skin de véhicule limité.

Comme rapporté par Financial Express Online plus tôt, voici ce que nous savons du nouveau jeu qui sera bientôt lancé basé sur la bande-annonce que Krafton avait lancée.

Le jeu a un cadre de bataille royale familier, mais le jeu lui-même se déroule en 2051 dans une zone appelée Troi. Avec de nouvelles armes, véhicules et drones, PUBG: New State aura également des graphismes ultra-réalistes et un jeu de tir dynamique. Étant donné que le paramètre de bataille royale est similaire au jeu original, il ne devrait pas causer beaucoup de problèmes aux joueurs de PUBG pour se familiariser avec le nouveau jeu.

