Quelques statistiques qui montrent à quel point Saturday Night Live est incroyablement populaire sur les réseaux sociaux

Avec une autre saison dans les livres, de nombreuses questions entourent Saturday Night Live, en particulier en ce qui concerne le casting et qui pourrait partir. Certaines de ces conversations sont toujours là, mais avec de nombreux membres clés de la distribution qui réussissent avec d’autres projets, le bruit est un peu plus fort que d’habitude. C’est effrayant en tant que fan mais c’est aussi excitant. Si un groupe de personnes partent, ce sera une autre chance pour SNL de se repositionner autour d’une nouvelle génération de membres de la distribution et de s’adapter de manière nouvelle et passionnante. C’est arrivé quand Chevy Chase est parti. Cela s’est reproduit lorsque la distribution originale est partie, puis à nouveau avec Eddie Murphy et Adam Sandler, Chris Farley et David Spade, puis à nouveau avec Will Ferrell et Kristen Wiig, cela a disparu, mais qu’il s’agisse de remplacer ses plus grands noms ou de déterminer comment pour survivre à une époque où moins de gens regardent la télévision, la série s’est toujours adaptée, et c’est pourquoi près de cinquante ans plus tard, elle continue de rouler.