Quelqu’un a acheté une Subaru perdue pour 360 000 $ de Bitcoin (BTC)

Il y a toutes sortes de trésors cachés dans le monde, qui attendent d’être trouvés, et l’exemple le plus récent en est une Subaru perdue depuis longtemps, une légende des courses de rallye qui a récemment refait surface après avoir été perdue pendant 10 longues années. Dès que la voiture a été découverte comme une légende de la course, elle s’est vendue 360 ​​000 $ en Bitcoin (BTC / USD).

La voiture en question est la Subaru Impeza Prodrive, qui était initialement estimée entre 15 000 $ et 20 000 $. Bien sûr, c’était avant que l’authentificateur automobile de l’ICAARS ne découvre que le véhicule en question est une Subaru légendaire du Championnat du monde des rallyes.

Cette même voiture n’était pas conduite par un, mais par deux pilotes champions : Colin McRae et Carlos Sainz. Cependant, en 1996, la voiture a été rappelée et elle a passé plus d’une décennie assise dans une grange en Australie, ramassant la poussière. La valeur de la voiture est élevée non seulement en raison du fait qu’elle a participé au Championnat du monde des rallyes, mais aussi parce qu’il n’y avait que 63 Subaru Impeza commandées par Prodrive.

Une trouvaille de grange rare et impressionnante

L’inspecteur de l’ICAARS a déclaré qu’il s’agissait d’une trouvaille unique et d’une découverte de grange impressionnante. La voiture a toujours son moteur turbocompressé de 2,0 litres d’origine, avec des boîtes de vitesses manuelles à six vitesses.

La voiture a ensuite été emmenée chez Lloyds Auctions, dont le directeur de l’exploitation, Lee Hames, a également commenté le nouveau développement. Il a parlé des nouveaux propriétaires du véhicule, notant qu’ils sont des passionnés de sport automobile et espèrent profiter de tous les avantages que la voiture a à offrir et honorer le véhicule.

Pendant ce temps, grâce au fait que Lloyds a commencé à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement lors de leurs enchères, les nouveaux propriétaires ont pu acheter la voiture avec Bitcoin.

Le post Quelqu’un a acheté une Subaru perdue pour 360 000 $ de Bitcoin (BTC) est apparu en premier sur Invezz.