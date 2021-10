Quelqu’un a attaché un Pixel 6 Pro à un drone et les résultats sont incroyables

La plupart d’entre nous se contenteraient d’une solide mise à niveau de l’appareil photo, mais OriginaldoBo sur Twitter a décidé que ses mains n’étaient pas un test suffisant pour le meilleur appareil photo de Google. Ainsi, au lieu de simplement se promener pour tester les nouvelles fonctionnalités de stabilisation, il a attaché son Google Pixel 6 Pro à un drone et l’a fait voler.

Bien qu’il s’agisse d’un téléphone assez lourd, le Pixel 6 Pro a réussi le test avec brio et, selon le propre Tweet d’OriginaldoBo, le Pixel 6 Pro semble avoir fait un meilleur travail que sa GoPro dans plusieurs domaines.

Pixel 6 Pro a une meilleure plage dynamique et une meilleure stabilisation que ma GoPro lol #teampixel #giftfromgoogle pic.twitter.com/craXHSD72N – OriginaldoBo (@OriginaldoBo) 26 octobre 2021

Dans la courte vidéo, vous pouvez voir le drone courir autour d’un clip assez décent et, même si le drone oscillait à gauche et à droite, le Pixel 6 Pro a livré une vidéo parfaitement stabilisée avec des couleurs et une plage dynamique vraiment magnifiques. Cela correspond à ce que nous avons trouvé dans notre revue Pixel 6 Pro et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles c’est l’un des meilleurs smartphones Android que vous pouvez acheter en ce moment.

OriginaldoBo a pu fixer le Pixel 6 Pro à son drone via un support de trépied pour smartphone d’apparence standard, bien qu’il soit intéressant de noter que la plupart des drones n’auraient probablement pas de point de montage de trépied parfait situé en haut.

Il convient également de noter qu’il serait judicieux de saisir un étui Pixel 6 Pro si vous essayiez d’emprunter cette voie vous-même, car le téléphone est entièrement en verre et ne tomberait probablement pas de ces hauteurs avec trop de grâce.

