Quelqu’un a créé une application qui efface votre téléphone si la police tente de le casser – .

Dans de nombreuses affaires pénales modernes, le téléphone de l’accusé est souvent la première chose vers laquelle la police se tournera pour trouver des preuves pour corroborer son cas. Cela a déclenché de grandes controverses ces dernières années, peut-être plus particulièrement lorsque Apple a refusé de déverrouiller le téléphone du tireur de San Bernardino, mais comme Apple l’a noté à l’époque, créer une porte dérobée dans iOS mettrait chaque utilisateur en danger. C’est un problème complexe sans solutions simples.

Matt Bergin, chercheur principal à la société de sécurité KoreLogic, a décidé que la meilleure façon de faire la lumière sur les problèmes qui se posent lorsque les flics commencent à fouiner dans nos téléphones était de créer une application capable de contrer les logiciels de criminalistique numérique comme Cellebrite en réinitialisant en usine un téléphone dès que le logiciel est détecté.

L’application s’appelle LockUp et, comme l’explique Bergin, le but de l’application n’est pas de donner aux criminels une carte Get Out of Jail Free, mais plutôt de montrer comment les logiciels d’application de la loi utilisent pour soutenir leurs cas.

Il a expliqué à Gizmodo lors d’un appel téléphonique pourquoi il a créé l’application et l’a apportée à Black Hat Asia 2021: «En fait, j’ai écrit LockUp pour soutenir la recherche que je faisais et pour prouver que les logiciels médico-légaux ne sont pas à l’abri de problèmes », A déclaré Bergin. «Je voulais démontrer que non seulement le logiciel Cellebrite lui-même peut avoir des problèmes, mais qu’il existe des moyens de tromper le logiciel médico-légal pour qu’il fasse quelque chose que vous ne vous attendez peut-être pas à ce qu’il soit capable de faire.»

Comme l’explique Bergin, LockUp commence à fonctionner dès qu’une nouvelle application est téléchargée sur un téléphone:

C’est là que commence l’interrogation de l’application. Nous examinons des choses comme les hachages, les fichiers eux-mêmes, les métadonnées de certificat associées à l’application. Et si LockUp trouve quelque chose qu’il sait, il réinitialisera par programmation le périphérique cible.

Bergin ne pense pas que Cellebrite devrait être effacée de la surface de la Terre, mais ses recherches et l’application ultérieure qu’il a écrite aident à montrer à quel point ces outils peuvent être imparfaits. Si les tribunaux utilisent des données extraites d’un téléphone pour poursuivre quelqu’un, ils doivent savoir définitivement que les données n’ont pas été falsifiées.

Vous ne pouvez pas télécharger LockUp à partir des magasins d’applications officiels, alors n’allez pas le chercher, mais Bergin a vidé une partie du code sur Github. Si quelqu’un le voulait vraiment, il pouvait en faire une application fonctionnelle, mais comme le dit Bergin, «rendre cette application si accessible qu’elle puisse être facilement utilisée pour éviter des poursuites pénales n’était pas mon objectif.»

Si vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours de Bergin, assurez-vous de consulter ce long article de blog.

