Quelqu’un a créé une version 8 bits de Google Maps pour la Nintendo NES, et voici à quoi cela ressemble | La technologie

Un youtuber a réussi à créer un Google Maps très particulier inspiré de la Nintendo NES.

Google Maps est l’un des services gratuits les plus utilisés de Google, un système qui nous permet de voyager dans pratiquement n’importe quelle partie du monde, et qui peut être exécuté sur pratiquement n’importe quel appareil, à moins qu’il ne soit très ancien comme une Nintendo NES.

En 2012, dans l’une des blagues du poisson d’avril, Google a publié une sorte de Google Maps 8 bits pour NES, dans un projet que certains utilisateurs pourraient tenter à ce moment-là de commémorer temporairement cette journée.

Mais bien sûr, la technologie a progressé, et il y a même des utilisateurs qui aspiraient à ce projet qui n’a finalement pas abouti dans une cartouche NES, et maintenant quelqu’un l’a réalisé. Et est-ce que l’utilisateur de YouTube ciciplusplus a découvert un moyen de créer un Google Maps 8 bits particulier, sur une NES modifiée.

Pour arriver à son œuvre finale, il s’est d’abord inspiré d’un utilisateur qui a découvert un moyen de transformer les images aériennes Bing Maps en tuiles 8 bits, et cela semble constituer les paramètres de The Legend of Zelda sur la NES. Avec une méthode similaire, il a “sauvé” les cartes Dragon Quest pour cette version 8 bits de Google Maps.

Pour modifier la NES il s’est inspiré de TheRasteri, un autre youtuber qui a découvert comment jouer à Doom sur votre propre NES. En réunissant toutes ces inspirations, il a su créer ce projet que vous aimerez sûrement regarder, même si vous ne pourrez pas y jouer.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le produit final est loin d’avoir des détails comme les Google Maps que nous connaissons, mais il est vraiment spectaculaire. Evidemment les continents sont visibles, les côtes aussi, de nombreuses îles, mais quand on zoome il n’y a aucun détail.