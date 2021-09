Quelqu’un a deviné que Chris Pratt serait interprété comme Mario en 2020

Image : Nintendo / Kotaku

Je me remets encore physiquement de l’annonce du casting du film Mario, principalement parce que si vous m’aviez donné 100 suppositions pour essayer de choisir qui jouerait le rôle de Mario – un italo-américain court et thicc – je n’aurais pas choisi le déchiré mec qui est un gardien de la galaxie.

Je sais avec le recul que cela me fait passer pour un idiot, puisqu’il s’agit d’un rôle de doublage et non d’un rôle d’acteur, et que Pratt a déjà fait un travail d’animation très médiatisé avec les films LEGO, mais quand même ! Quand vous pensez « C’est un moi ! », vous ne pensez pas à Chris Pratt !

Ce qui est probablement la même raison pour laquelle la plupart des autres personnes ne s’attendaient pas non plus à une décision de casting comme celle-ci, d’où toute la surprise. Si vous parcourez toute la liste, beaucoup d’entre eux ont du sens ! Jack Black était un verrou quelque part, Keegan-Michael Key fait ce genre de choses tout le temps (il était dans Cigognes pour l’amour de Dieu), Charlie Day fera des merveilles en tant que Luigi maladroit, et si vous parcourez d’anciens messages de forum et des blogs Tumblr, vous J’ai probablement trouvé 1000 personnes disant qu’Anna Taylor-Joy ferait une pêche parfaite.

Pratt, cependant? Personne ne s’y attendait. Personne à part ce gars.

Imaginez que vous n’êtes qu’une personne ordinaire, assis un jour à vous occuper de vos propres affaires, et que les frontières mêmes entre le temps et l’espace s’ouvrent soudainement devant vous. Toutes les étincelles et les cercles, ala Dr. Strange. Devant se trouve un horizon illimité, plein de possibilités infinies, d’avenirs illimités et le point culminant de toutes les connaissances humaines.

Et la seule chose que vous pouvez voir, avant que les étincelles ne se ferment soudainement et que vous ne retourniez à cette existence mondaine, c’est que Chris Pratt est choisi pour incarner Mario dans un prochain long métrage d’animation. Ce n’est pas grand-chose, mais au moins Twitter vous permet de partager vos connaissances avec le monde.

(En espérant que les trucs de Martinet soient au moins faux, et qu’il soit quelque part là-dedans en tant que Mario, même s’il ne fait que jouer “Old Mario” et faire la narration au début du film).