Quelqu’un a fait fonctionner Assassin’s Creed sur une montre connectée Android, car pourquoi pas

Wear OS est peut-être le sujet de conversation parmi les passionnés de Samsung et d’Android, mais une montre connectée a décidé que Wear OS n’était pas assez bon et a plutôt opté pour Android 10 complet. Et pour vraiment ramener les choses à la maison, quelqu’un a réussi à faire fonctionner Assassin’s Creed sur la smartwatch.

Ce n’était pas une faute de frappe ; Mark B de MBReviews a joué à Assassin’s Creed Unity en streaming avec une manette connectée de Google Stadia.

Le jeu fonctionnait étonnamment bien sur le petit écran ISP 400×400 de 1,6 pouces, malgré le fait que la smartwatch ne bascule que 4 Go de RAM. Cependant, Mark note dans sa revue Kospet Optimus 2 que l’expérience de jouer à Stadia sur une montre intelligente “a été une expérience très étrange” et qu’Assassins Creed souffrait parfois d’un certain décalage audio.

Le Kospet Optimus 2 semble avoir adopté l’approche de l’évier de cuisine en insérant de nombreuses fonctionnalités dans la montre. Bien sûr, vous trouverez des agrafes de smartwatch comme un moniteur de fréquence cardiaque et un capteur SpO2, 31 modes sportifs, une connectivité Bluetooth 5 et 4G. Mais vous trouverez également des fonctionnalités que l’on ne trouve normalement pas dans les meilleures montres intelligentes Android.

Par exemple, le Kospet Optimus 2 est livré avec un appareil photo rotatif 13MP avec un capteur Sony IMX214 capable d’enregistrer des vidéos 1080p. Pour référence, c’était le même capteur utilisé sur le Nexus 6 d’autrefois.

Il y a aussi un énorme 64 Go de stockage interne – 4 fois plus que le Samsung Galaxy Watch 4 – et une énorme batterie de 1260 mAh. La montre est également alimentée par un MediaTek Helio P22 et peut fonctionner en “mode Android” hautes performances jusqu’à deux jours, mais elle dispose également d’un mode Lite lorsque vous n’avez pas besoin d’un smartphone complet fonctionnant à votre poignet.

Et malgré le fait de presser tout cela dans une montre intelligente, l’Optimus 2 n’est pas beaucoup plus grand que le GPS TicWatch Pro 3, mais il est nettement plus épais. Cela dit, si vous cherchez une montre connectée amusante sur laquelle jouer (parce que qui ne l’est pas ?), c’est peut-être celle-là.

La montre smartphone

Kospet Optimus 2

Tout sauf le robinet de la cuisine

La Kospet Optimus 2 est une montre connectée fascinante qui agit davantage comme un smartphone avec le logiciel Android 10, une caméra rotative et une grosse batterie, alimentée par un chipset de smartphone. Et avec jusqu’à deux jours d’autonomie, il ne manquera pas de vous divertir.

