Quelqu’un a payé 450 000 $ pour être le voisin du métaverse de Snoop Dogg

Crédit photo : NRK P3/CC par 2.0

Le Doggfather est en train de recréer son manoir californien dans le métaverse. Quelqu’un vient de payer 450 000 $ pour être le voisin de Snoop Dogg.

Le bac à sable est un jeu décentralisé utilisant la blockchain Ethereum pour créer des actes de lot virtuels. Snoop Dogg s’est associé au jeu pour vendre des jetons LAND virtuels.

122 parcelles étaient à vendre autour du domaine Snoopverse, avec 67 parcelles premium vendues avec un lot de trois NFT exclusifs. Trois domaines plus petits ont été mis aux enchères via OpenSea. L’un de ces domaines mis aux enchères s’est vendu pour plus de 450 000 $ sur la plate-forme NFT.

La réponse de Snoop Dogg à la nouvelle ? « Ne veux-tu pas être mon voisin ? Le rappeur est également à l’origine du tristement célèbre compte Twitter NFT Cozmo de Medici.

Les ventes NFT de Snoopverse Land pour les trois domaines près de Snoop Dogg ont dépassé le million. Les deux autres domaines mis aux enchères via OpenSea ont été vendus pour 338 000 $ et 410 000 $, respectivement.

Les développeurs de The Sandbox ont déclaré avoir approché Snoop au sujet de la collaboration. « On va faire plusieurs choses avec lui, précise Mathieu Nouzareth, membre du conseil d’administration.

« La prochaine campagne sera autour de la vente de LAND avec Snoop Dogg, puis nous aurons ce grand concert. Nous avons vendu 1 000 billets et cela arrive tôt cette année. The Sandbox travaille également avec le producteur de musique deadmau5.

TERRES Premium Snoopverse

Le LAND premium vendu comprenait trois NFT exclusifs de la marque Snoop Dogg. Ces NFT comprennent :

Le pass d’accès anticipé Snoopverse | Accédez à toutes les expériences Snoopverse avant tout le monde.La statue de fouineur | Une statue de Snoop Dogg à apprécier dans votre maison virtuelle.Voiture de sucre brun | Un modèle low-rider à ajouter à votre collection de voitures avec la marque Snoop Dogg.

Snoop Dogg a fait des vagues lorsqu’il s’est finalement révélé être le créateur du compte Twitter Cozmo de’Medici. Le compte est souvent l’un des premiers à parler de nouvelles gouttes NFT, donc beaucoup de gens ont été surpris d’apprendre que le rappeur est derrière l’effort.

Mais Snoop Dogg s’est toujours intéressé à la technologie et à l’art. Son portefeuille public NFT est associé à environ 17 millions de dollars – et ce nombre ne cesse d’augmenter.