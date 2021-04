Quelqu’un a pu acheter temporairement le domaine Google en Argentine, et pour seulement cinq dollars | La technologie

Google a déjà repris possession du domaine, et on ne sait jusqu’à présent comment quelqu’un aurait pu être, pendant quelques heures, en possession d’un domaine aussi important sans être expiré.

Des milliers de domaines sur Internet expirent chaque jour, et bien que la plupart soient laissés libres pour l’enregistrement, il y en a d’autres qui sont mis aux enchères, le plus important, et que les grandes entreprises revendent plus tard aux parties intéressées.

Et bien que nous ayons connu des cas de domaines qui ont même été vendus pour des millions de dollars, il serait incalculable de connaître le prix que le domaine de Google pourrait avoir sur le marché. Eh bien, en plus du domaine Google général, il existe également différentes versions de ce même domaine pour différents pays. Et apparemment, un utilisateur a pu mettre la main sur le domaine google.com.ar pour seulement cinq dollars, dans un prétendu échec.

Tel que rapporté par Androidpolice, il y a quelques jours, un utilisateur argentin a pu acheter le domaine Google de son pays, dans un échec apparent puisque ce domaine n’a expiré qu’en juillet. L’achat a provoqué un véritable tremblement de terre en Argentine, puisque pendant quelques heures le site google.com.ar était totalement inaccessible aux utilisateurs.

Je tiens à préciser que j’entre https://t.co/XtzUy8WL36 J’ai vu le nom de https://t.co/cK20BdyuxB disponible et l’achète légalement en conséquence! – Nicolas David Kuroña (@Argentop) 22 avril 2021

L’utilisateur qui a prétendument acheté le domaine, Nicolas Kuroña, a payé environ 540 pesos argentins, l’équivalent d’environ 5,80 dollars, et a transféré son malaise sur les réseaux sociaux en dénonçant qu’il l’achetait légalement.

Dans tous les cas, ce type d’achat de domaines connus pour ensuite commercialiser avec eux, est connu sous le nom de cybersquattage, c’est-à-dire l’action et l’effet de l’enregistrement d’un nom de domaine, même en sachant qu’une autre personne ou organisation détient ses droits, et dans le but de l’extorquer ou de le revendre pour obtenir une somme économique en échange.

Je ne veux pas vous faire peur, mais https://t.co/9Lg1Xrzd3J renvoie NXDOMAIN. Le domaine a une date d’enregistrement AUJOURD’HUI, il est enregistré au nom d’un X, et il n’est pas délégué / @sysarmy pic.twitter.com/MHabBWyB88 – Pablo Alejandro Fain (@FainPablo) 22 avril 2021

Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de mystère dans cette histoire, car l’utilisateur après avoir acheté le domaine, supposément en raison d’une sorte d’erreur dans le bureau d’enregistrement, a perdu sa possession des heures plus tard, apparemment parce que Google lui-même l’a réclamé.

Entre le moment où vous vous réveillez et celui où vous vous couchez, ce ne sera probablement pas 15 minutes sans que vous n’utilisiez un produit ou un service Google. Croyez-le ou non, Google contrôle votre vie.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit, étant donné que l’année dernière, Google a oublié de renouveler le domaine de blogspot en Inde, ce qui a laissé des milliers de blogs dans l’incertitude pendant longtemps, bien que Google ait également récupéré sa possession.