Quelqu’un a reconstruit iOS 4 à partir de zéro en tant qu’application iPhone – .

Ce lundi, nous avons vu l’avenir des différents systèmes d’exploitation d’Apple à la WWDC 2021, y compris un aperçu d’iOS 15. La prochaine grande mise à jour du logiciel iOS ne sera pas prête avant cet automne, mais on nous a montré certaines des nouvelles fonctionnalités les plus importantes qui arrivera dans la mise à jour, comme l’audio spatial et le mode Portrait pour FaceTime, la nouvelle fonctionnalité SharePlay pour regarder des émissions de télévision et des films avec des amis, des notifications révisées, Focus, Live Text, etc.

L’avenir est passionnant, mais il est parfois tout aussi amusant de prendre du recul et d’explorer le passé. À cette fin, le développeur de 18 ans, Zane, a reconstruit iOS 4 en une application iPhone appelée OldOS qui, selon lui, est “conçue pour être aussi proche que possible de la perfection au pixel près”. Tout ce dont vous vous souvenez du système d’exploitation à l’ancienne a été recréé à partir de zéro à l’aide de SwiftUI.

Meilleure offre du jour Echo Dot gratuit avec lorsque vous achetez une sonnette vidéo Ring à 45 $ dans cette offre folle de Prime Day ! Prix : était de 100 $, maintenant 44,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

iOS 4 a été initialement annoncé à la WWDC 2010 le 7 juin et lancé 14 jours plus tard. C’était la première version du système d’exploitation mobile d’Apple avec la marque iOS – les trois premières versions avaient été surnommées iPhone OS. Il s’agissait de la mise à jour qui a amené des dossiers sur l’écran d’accueil, augmentant le nombre d’applications possibles de 180 à 2 160, ainsi que le multitâche, ce qui signifiait que les utilisateurs d’iPhone pouvaient enfin basculer entre les applications en double-cliquant sur le bouton Accueil.

Aujourd’hui c’est le jour du lancement 🚀 Présentation d’OldOS – iOS 4 magnifiquement reconstruit dans SwiftUI. * 🎨 Conçu pour être aussi proche que possible de la perfection au pixel près.

*📱 Entièrement fonctionnel, peut-être même utilisable comme deuxième système d’exploitation.

* 🗺️ Entièrement open source pour que tous puissent apprendre, modifier et développer. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM – Zane (@zzanehip) 9 juin 2021

Zane veut clairement qu’OldOS soit plus qu’un simple gadget, et il va jusqu’à affirmer que l’application pourrait même être “utilisable comme deuxième système d’exploitation”. La plupart des tâches les plus importantes que vous pourriez effectuer sur iOS 14 sont également possibles avec OldOS, de la navigation sur Internet à la consultation de vos photos en passant par la prise de notes. La seule vraie différence est que les applications ont toutes plus de dix ans.

Bien sûr, OldOS n’est pas iOS 4, et il manque certaines fonctionnalités. Par exemple, vous ne pouvez pas réellement créer de dossiers, ce qui était l’une des caractéristiques déterminantes d’iOS 4 (pas que vous en ayez besoin). Vous serez également redirigé vers l’App Store moderne si vous essayez de télécharger une application, et selon The Verge, il existe des « problèmes majeurs avec YouTube » et les messages que Zane souhaite résoudre.

Si vous voulez sauter dans cette machine à remonter le temps sur le thème d’Apple en 2010, il existe une version bêta de TestFlight que vous pouvez télécharger. Malheureusement, il existe également un plafond de 10 000 utilisateurs sur les applications TestFlight que OldOS a déjà atteint, vous n’avez donc pas de chance pour le moment. Zane a déclaré dans un tweet jeudi matin que “la première étape sera d’obtenir une IPA sur le Github”. En parlant de cela, Zane a téléchargé l’intégralité du projet sur Github, donc si vous êtes capable de le compiler dans Xcode, vous pouvez obtenir l’application vous-même sans avoir à passer par TestFlight.

Meilleure offre du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les prises intelligentes Kasa de TP-Link – obtenez-les pour seulement 6,07 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission