Quelqu’un a-t-il gagné le commerce Grizzlies-Pélicans? Plus : session NBA Draft Cram.

Photo de Noah Graham/NBAE via .

Justin, Rob, Tjarks et J. Kyle Mann discutent du commerce Memphis-Nouvelle-Orléans et de tout ce qu’il faut savoir sur le repêchage

Justin, Rob, Tjarks et J. Kyle Mann discutent de tous les aspects du commerce entre les Memphis Grizzlies et les New Orleans Pelicans (1:45). Ensuite, Tjarks et J. Kyle Mann aident Rob et Justin à se familiariser avec ce qu’ils doivent savoir avant le repêchage de la NBA (18:43). Enfin, ils répondent à quelques questions des auditeurs de Spotify Greenroom (51:20).

Hôtes : Justin Verrier et Rob Mahoney

Invités : Jonathan Tjarks et J. Kyle Mann

Assistant de production : Isaiah Blakely

