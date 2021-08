Quelqu’un a une version commerciale des Galaxy Buds 2 de Samsung

TL;DR

Un Égyptien a obtenu les Galaxy Buds de Samsung 2 jours avant leurs débuts. Ils confirment le design, y compris une nouvelle couleur verte. Les bourgeons pourraient être lancés aux côtés de nouveaux téléphones et montres le 11 août.

Il n’y a peut-être plus beaucoup de mystère sur les prochains écouteurs sans fil « de démarrage » de Samsung. L’égyptien Ahmed Qwaider a obtenu une version commerciale des Galaxy Buds 2 qui vous montre à quoi vous attendre.

Fidèle aux nombreuses fuites, les Galaxy Buds 2 ont un design plus harmonieux avec un boîtier de charge de forme carrée au lieu du chargeur ovale d’origine. Ils ont aussi une option de couleur verte accrocheuse. Qwaider n’a pas discuté de la qualité audio ou de l’expérience logicielle, bien que nous ne nous attendions pas à une expérience époustouflante alors qu’elles sont censées être un pas en arrière par rapport aux Galaxy Buds Pro.

On pense que les Galaxy Buds 2 incluent une suppression active du bruit et un système à trois micros qui améliore la qualité des appels. Le boîtier de charge pourrait offrir jusqu’à 20 heures d’écoute totale avec l’ANC activé et 30 éteints. Et ne vous inquiétez pas si vous n’aimez pas le vert – il y a des indices que Samsung expédiera les bourgeons dans des teintes violettes, noires et blanches.

On ne sait pas comment Qwaider a obtenu une unité de vente au détail, et il n’a pas partagé la date de sortie ou le prix. Cependant, beaucoup s’attendent à ce que Samsung présente les Galaxy Buds 2 lors de son événement Unpacked le 11 août, aux côtés de nouveaux téléphones pliables et de la gamme Galaxy Watch 4. Si tel est le cas, ne soyez pas surpris si les écouteurs sont disponibles dans les jours suivant l’annonce.