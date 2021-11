Quelqu’un a volé une cargaison entière de cartes graphiques EVGA RTX

Comme si la pénurie de puces ne rendait pas assez difficile l’accès aux cartes graphiques, les criminels aggravent les choses. Selon un article de forum du chef de produit EVGA Jacob Freeman, les voleurs se sont enfuis avec tout un camion de cartes graphiques EVGA RTX 30-Series. Les cartes graphiques étaient en transit de San Francisco vers le centre de distribution d’EVGA en Californie du Sud au moment du vol, et on ne sait toujours pas combien de cartes ont été affectées.

« Si un utilisateur finit par acquérir une carte volée, nous traiterons [it] au cas par cas »

Si vous pensez avoir une carte impliquée dans ce vol, vous pouvez le découvrir en saisissant le numéro de série de votre carte sur la page d’état de la garantie d’EVGA. Vous pouvez également vérifier en essayant d’enregistrer votre carte dans la section Mes produits de ce site — si vous pouvez enregistrer correctement votre carte, vous pouvez être assuré qu’elle n’a pas été arrachée à l’expédition.

La publication avertit les utilisateurs qu’il est illégal « d’acheter ou de recevoir » des biens volés, ainsi que de « dissimuler, vendre, retenir ou aider à dissimuler la vente ou la rétention » de ces biens. EVGA a également déclaré qu’elle « n’enregistrera ni n’honorera aucune réclamation de garantie ou de mise à niveau » sur les cartes volées.

Freeman n’a pas pu donner plus de détails à The Verge sur le cambriolage du camion en raison d’une enquête policière en cours, cependant, il a déclaré dans un e-mail que « Si un utilisateur a une question, nous l’exhortons à nous contacter [at] stopRTX30theft@evga.com. Si un utilisateur finit par acquérir une carte volée, nous traiterons [it] au cas par cas. »

Ce n’est pas la première fois qu’un gros lot de cartes graphiques est volé et, malheureusement, ce n’est probablement pas la dernière. Fin 2020, environ 340 000 $ de GeForce RTX 3090 ont été volées dans l’usine de MSI en Chine continentale. Les cartes graphiques sont devenues une cible de choix pour les voleurs et les scalpers – le PDSF pour une Nvidia GeForce RTX 3090 est de 1 499 $, mais si les scalpers ont leur chemin, cela peut monter en flèche à 2 000 $ et au-delà.