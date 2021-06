Quelqu’un au Royaume-Uni a réclamé un jackpot EuroMillions de 111 000 000 £ ⋆ .

L’heureux gagnant est instantanément devenu le neuvième plus gros gagnant de l’histoire de la loterie nationale britannique (Photo: PA)

Un détenteur de billets britannique s’est présenté pour réclamer un énorme jackpot EuroMillions de 111 millions de livres sterling.

Le joueur a fait correspondre correctement les cinq numéros de l’EuroMillions aux côtés des deux numéros Lucky Star.

Les numéros gagnants étaient 07, 20, 36, 40 et 46, et les numéros gagnants Lucky Star étaient 02 et 04.

Une fois le billet validé et payé, le détenteur du billet décidera alors de rendre public ou non et de partager son actualité.

L’opérateur de l’EuroMillions Camelot a déclaré qu’il n’y aurait aucune information sur le fait que le gagnant soit un individu ou un syndicat, ou où le billet a été acheté, à moins que le détenteur du billet ne décide de le rendre public.

Andy Carter de Camelot, conseiller principal des gagnants à la loterie nationale, a déclaré: “Quelles nouvelles sensationnelles par un week-end d’été ensoleillé pour un joueur chanceux de l’EuroMillions.

«Ils sont instantanément devenus le neuvième plus gros gagnant de l’histoire de la loterie nationale britannique et ont une fortune qui peut réaliser leurs rêves.

“Nous allons maintenant chercher à soutenir le détenteur du billet tout au long du processus et à l’aider à commencer à profiter de sa victoire qui a changé sa vie.”

L’heureux détenteur du billet est le quatrième gagnant du jackpot EuroMillions au Royaume-Uni cette année.

En avril, un détenteur anonyme de billets EuroMillions est devenu le cinquième plus grand gagnant de la loterie nationale du Royaume-Uni après le versement de son prix de 122 millions de livres sterling.

Le plus grand gagnant britannique de tous les temps a remporté un jackpot de 170 millions de livres sterling en octobre 2019, mais a choisi de rester anonyme.

Le record du montant le plus élevé jamais gagné sur l’EuroMillions a été établi en février de cette année lorsqu’un joueur suisse a remporté 210 millions d’euros, l’équivalent de près de 180 millions de livres sterling.

Ceci est une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

