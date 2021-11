« Quelqu’un d’au-delà vous a rendu visite », réagissent les fans

Aujourd’hui, Galilea Montijo en état de choc. Visitée de « l’au-delà » ? | Instagram

Galilea Montijo aurait partagé une expérience au milieu de Programme d’aujourd’hui qui l’a totalement choquée, les réactions au « tapathie« Ils sont arrivés immédiatement, faisant allusion au fait qu’il ne s’agirait pas d’un » événement occasionnel « .

La « présentatrice », Galilea Montijo, n’a pas hésité un instant à documenter le moment curieux où un papillon monarque s’est posé sur son visage et ce sont ses disciples qui l’ont immédiatement relié à un événement spirituel : « C’était quelqu’un d’au-delà », ont mentionné les disciples.

Plusieurs des 9,3 millions d’abonnés qui Galilée Montijo a sur son compte Instagram, il n’a pas fallu longtemps pour dédier plusieurs messages au collaborateur de Televisa dans « émissions de variétés et télé-réalité », qui a enregistré les images à l’étranger.

Gali c’est un super signe du ciel, Un être cher qui est venu te rendre visite, C’est ton papa Gali, Ce sont de beaux signes, C’est peut-être @magdaproducer qui te serre dans ses bras, C’est un être d’au-delà qui est venu te rendre visite, Fais ne le laissez pas partir pour quelque chose, il est avec vous, cela est lu dans d’autres messages.

Galilée Montijo, l’une des « femmes les mieux payées de Televisa » a partagé son expérience après qu’un papillon monarque a été placé sur son visage.

A travers une vidéo et diverses images, l’animatrice de « Les étoiles dansent aujourd’hui« , il a montré devant la caméra la belle créature qui n’a ouvert ses ailes sans montrer de signes de mouvement qu’en se reposant sur une partie de sa bouche et de son nez.

Entre ses dents, le « femme d’affaires» et ambassadrice de « Latingal boutique », a mentionné que l’insecte aux ailes dans les tons orange et noir « ne voulait pas partir… Je l’aime », a mentionné l’« ancienne participante beauté.

La polémique s’est intensifiée alors que l’animatrice connue de « Vida Tv », « Petits géants« etc., Galilea Montijo Torres, a pris plus de captures et c’est une autre d’entre elles dans laquelle il a pris une photo du ciel que la » actrice de télévision « elle-même a accepté que les commentaires auraient un bon fondement.

Martha Galilea Montijo a montré un instantané dans lequel un cœur semble être dessiné entre les nuages, « J’aime les signes du ciel, voyez-vous le cœur sur la 2ème photo ? » a commenté la célébrité de 48 ans dont on présume au cours des dernières semaines, aurait abandonné Hoy.

Galilea Montijo a demandé à Televisa un permis de travail pour s’absenter de Hoy pendant un certain temps… le « groupe le mieux payé de Grupo Televisa » demande à ses supérieurs une période de vacances urgente. Le lui accorderont-ils ?, a révélé Alex Kaffie à travers sa chronique ‘Pas de flatterie’.