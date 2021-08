in

Quelqu’un doit dire à cette salope musulmane (?) folle et à ses copains qu’il n’y a pas maintenant, ni même eu, une nation appelée Palestine ⋆ . HomePoliticsQuelqu’un doit dire à cette salope musulmane (?) folle et ses copains qu’il y pas maintenant, et il n’y a même pas eu, une nation appelée Palestine