Quelqu’un doit faire un bilan de bien-être sur CNN – RedState ⋆ .

Les choses deviennent incontrôlables chez CNN. On pourrait penser qu’un réseau de « nouvelles » qui existe pour tromper et promouvoir le parti qui a pris le pouvoir lors des élections de 2020 prendrait une profonde inspiration, mais les choses n’ont fait que s’intensifier pour le débouché libéral. Un rapide coup d’œil à la page d’accueil de leur site Web ce matin illustre cela en termes clairs.

Voyez si vous pouvez repérer le thème.

Quelle page d’accueil. pic.twitter.com/HolcvihYb1 – Steven W. Webster (@stevenwwebster) 28 mai 2021

L’en-tête indique en caractères gras « Démocratie en danger » comme si une force d’invasion étrangère se précipitait sur nos côtes, menaçant de renverser la vie telle que nous la connaissons. En réalité, la grande menace qui pèse sur le pays est que les républicains ont fait de l’obstruction systématique dans une enquête partisane inutile sur un événement où la seule personne tuée a été abattue par la police. Bien sûr, CNN n’est pas le seul sur ce point étant donné que l’ensemble des médias l’a perdu à cause de l’absence d’une commission.

IMPLAUSIBLE : la journaliste de PBS @NewsHour Hill, Lisa Desjardins, affirme qu’une commission de 1/6 est nécessaire car il n’y a « pas de compte rendu définitif » de l’émeute. La presse et les démocrates en sont obsédés depuis des mois. Ils vont continuer à être obsédés pendant des mois, commission ou pas. pic.twitter.com/ihOZq4pR5d – Tim Graham (@TimJGraham) 28 mai 2021

Lorsque vous êtes un « journaliste » insistant sur le fait que vous avez besoin d’un organisme partisan pour livrer le rapport « définitif » sur quelque chose qui fait déjà l’objet d’une enquête au ministère de la Justice, vous trahissez le jeu, n’est-ce pas ? Le « compte » que veulent ces gens est un rapport rédigé par des enquêteurs choisis par les démocrates qui peut être utilisé pour matraquer les républicains en 2022, rien de plus.

Au fur et à mesure que vous vous déplacez sur l’écran, nous obtenons alors des pom-pom girls de Paul-Ryan, comme si l’ancien président de la Chambre était une figure marquante de la politique qui doit être respectée ou de grandes conséquences s’ensuivront. En parlant de Ryan, n’oubliez pas de consulter l’excellent article de Jennifer Oliver O’Connell sur son «rallye» à la bibliothèque Reagan. Je lui laisse le démontage.

Enfin, CNN proclame qu’« environ un quart des républicains adoptent les complots QAnon ». J’ai vu le sondage auquel ils faisaient référence lorsqu’il est sorti à l’origine et j’y ai répondu avec ce qui est manifestement vrai.

Voici le problème avec les sondeurs qui demandent « pensez-vous que les pédophiles dirigent le gouvernement ». Il y a un tas de personnes qui vont répondre oui, honnêtement ou à la traîne, qui ne se soucient pas vraiment de QAnon ou qui ne s’intéressent pas à QAnon. Ces sondages ne sont que des moteurs narratifs pour les médias. – Bonchie (@bonchieredstate) 27 mai 2021

Si la grande tragédie de notre mouvement politique actuel est que beaucoup de républicains pensent que des creeps immoraux et indignes de confiance dirigent notre gouvernement, tout ira bien.

CNN et les médias en général ont atteint le point de dérèglement complet. Ils voient le destin et la destruction à chaque coin de rue, à moins que cela ne vienne de n’importe quelle facette de la gauche. Dans ce cas, ils trouveront des excuses pour incendier des villes et tuer des flics. Quoi qu’il en soit, imaginez vous réveiller ce matin et créer cette page d’accueil et penser que vous êtes en bonne santé émotionnelle ? Quelqu’un devrait probablement faire un bilan de bien-être sur CNN

Je terminerai en notant que cela montre à quel point les médias voient les républicains non seulement comme des adversaires politiques, mais comme des ennemis dangereux à éliminer totalement. Ce qui est sur cette page d’accueil n’est pas seulement de la politique permettant des désaccords. Il s’agit plutôt d’une «altération» à un niveau qui ne fonctionne jamais bien, et l’intensité ne s’arrête pas.