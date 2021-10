Quelqu’un donne un spectacle à Adele parce que son premier Instagram Live était tout

Plus tard dans le live, ses followers lui ont demandé si elle soutenait le mouvement #FreeBritney et elle a répondu : « Bien sûr qu’elle le fait » et a ajouté qu’elle adorait Britney, qu’elle l’avait rencontrée plusieurs fois et que maintenant qu’elle était libre, elle est incroyablement heureuse pour elle.

De plus, elle a répondu à des questions sur Taylor Swift, Doja Cat, Lana del Rey et Harry Styles. À propos du chanteur de « Watermelon Sugar », il a dit qu’il le connaissait et que « c’était un garçon très, très gentil ».

Les moment culminant de sa vie C’est arrivé quand il a partagé un court extrait de « Easy on Me ». Avant de jouer le clip, il a dit que il aurait probablement des ennuis pour ça, Cependant, les conséquences ne lui importaient pas et ses fans ont pu assister à un bref aperçu de son prochain single.