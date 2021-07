Quelqu’un invente un arroseur intelligent qui s’active lorsqu’une personne marche sur votre pelouse | La technologie

La prochaine fois que vous passez devant un arroseur et qu’il s’allume de façon suspecte en votre présence, ce n’était peut-être pas un coup de chance.

Il y a de nombreux avantages à avoir votre propre pelouse autour de la maison, non seulement parce que cela donne une plus grande tranquillité et beaucoup de paix, mais aussi parce que cela nous permet d’être entouré de plus de nature, mais lorsque votre conseil municipal décide de se passer du trottoir qui est passé devant votre maison, c’est Beaucoup de passants sont susceptibles d’utiliser vos pelouses comme nouveau chemin, et cela peut poser problème.

Et maintenant le youtubeur Ryder se calme, vu que vous n’avez pas trouvé de solution noble pour éviter que des dizaines et des dizaines de personnes passent chaque jour sur votre pelouse et la piétinent, vous avez créé un arroseur intelligent qui s’activera si quelqu’un marche sur votre pelouse.

Et une grande partie du travail avait déjà été faite, car Ryder avait auparavant fabriqué un appareil doté d’une intelligence artificielle capable d’identifier les chiens dans la rue et d’envoyer des compliments à son propriétaire, et il l’a fait grâce à un Raspberry Pi, à un module caméra et à l’aide d’un modèle d’apprentissage automatique, en particulier le modèle YOLOv3 qui est capable de reconnaître environ 80 objets différents, y compris des personnes.

Donc l’ingénieur, avec ce travail déjà fait, la seule chose nouvelle qu’il a mis dans l’équation était une caméra Wyze avec un firmware personnalisé qu’il est capable de reconnaître, avec une plus grande précision, un grand nombre d’objets, y compris des personnes marchant sur la pelouse.

Ainsi, la caméra, lors de la détection de personnes marchant sur votre pelouse, activerait l’arroseur concerné grâce à l’interaction précédente avec une valve électronique pilotée par un Raspberry Pi, et qui gère l’écoulement de l’eau.

En à peine 7 ans de vie, le Raspberry Pi a été utilisé dans d’innombrables projets des plus variés mais, savez-vous quels sont les jalons derrière le développement de ce petit ordinateur ? Nous vous racontons l’histoire de ce mini-PC.

Dans la vidéo, vous pouvez voir que la plupart des personnes qui semblent être aspergées par l’arroseur sont des amis du youtuber, et comme il s’agit également d’une invention très contraire à l’éthique, il semble qu’elles ne veuillent pas avoir de problème juridique.

Bien sûr, il est très intéressant de voir comment ces types d’inventions peuvent être réalisés uniquement avec un Raspberry Pi, une valve électronique, un modèle d’apprentissage automatique et une caméra de détection. Dans tous les cas, il semble que ce sera insuffisant pour chasser ces personnes qui vont continuer à marcher sur votre pelouse encore et encore, et peut-être maintenant avec des représailles.