Quelqu’un m’a sauvé la vie ce soir 10z viral

Après une saison sombre et mélancolique, le final s’est terminé sur une note plus légère et plus joyeuse.

Bien sûr, après ces derniers moments de Grey’s Anatomy Saison 17 Episode 17, nous devrions exclure Amelia et Link de cette équation. La relation la plus saine restante de la série s’est terminée avec les deux sur des pages totalement différentes.

Mec, ça craint.

C’était une autre heure où ils ont accéléré à travers la chronologie, nous rattrapant à l’heure actuelle. C’était un mal nécessaire, mais avec un peu de chance, ce sera le dernier avant un moment. Les sauts dans le temps et le flou d’un an de retard ont rendu les choses confuses tout au long de la saison.

Le mariage de Maggie et Winston était un marqueur de la chronologie pour nous, mais même en considérant que nous aurions probablement pu le faire sans la torsion inutile de leurs parents qui s’opposent au mariage.

Il semblait idiot et absurde qu’après que Maggie les ait emmenés en ville par avion et qu’ils aient passé des semaines à se mettre en quarantaine pour leur événement calme dans la cour, leurs parents se soient levés au milieu de la cérémonie pour protester.

Hayes : Je suis content que tu ne sois pas mort, Grey.

Mer : Moi aussi.

Les parents ne voulaient pas que Maggie et Winston se marient pendant une pandémie sans tous leurs proches, mais ils auraient pu le dire au début.

C’était une perte de temps, d’argent et plus encore de les forcer à reporter leur mariage pendant celui-ci. Maggie méritait chaque dernière goutte de champagne qu’elle a bu après cet affichage.

Nous avons découvert que les deux vivaient ensemble depuis tout ce temps, et ils ont eu des mois à presque un an pour planifier un mariage plus important avec leur famille et leurs amis sur la plage de la mort de Meredith.

Et le mariage était magnifique. Maggie était absolument magnifique. C’était gentil que Richard soit là pour officier, et je déteste que nous n’ayons pas pu les entendre réciter leurs vœux et tout ça, mais ils ont sauté sur le balai et ont organisé une réception de mariage époustouflante.

C’était vraiment agréable de voir tout le monde passer un bon moment et heureux. C’était festif, amusant, et tout le monde dansait et riait était un répit de toutes les ténèbres que nous avons endurées toute la saison.

Et c’est pourquoi il était choquant et ridicule que tout le monde ait quitté la réception de mariage de Maggie et se soit rendu à l’hôpital pour se tenir au poste des infirmières et applaudir Meredith pour avoir sauvé Gerlie.

Je veux dire, il n’y a pas que moi, non ? Je sais que je me plains de ça depuis longtemps maintenant, mais le culte de Meredith et les baisers de la série ne sont-ils pas excessifs et insensés ?!

Meredith n’a pas eu la décence de rester pour sa cérémonie d’applaudissement COVID, et elle a choisi de s’enfuir, laissant tous ses amis attendre comme des idiots.

Êtes-vous en train de me dire que ces mêmes personnes pensaient que c’était autre chose que de quitter Maggie’s mariage se tenir debout et applaudir Meredith encore une fois ?

Appelez-moi un détenteur de rancune, mais je serai damné si je laisse du gâteau et de l’alcool pour aller applaudir Meredith Grey, surtout après qu’elle m’ait fantôme la dernière fois.

À ce rythme, Meredith apparaît comme insupportable par la seconde pour cela seul.

Il est difficile d’avaler ses nouvelles méthodologies pour gérer le programme de résidence. Elle est intervenue et a tout changé, ce qui comprenait la suppression des tours. Bien que certains de ses raisonnements aient du sens, les rondes de marche sont vitales pour une raison.

Bailey a eu du mal avec son mentoré ne semblant pas honorer le passé et la façon dont elle et Richard faisaient les choses auparavant, et vous pouvez comprendre pourquoi cela la dérangeait tellement.

C’est en partie une tradition, et Mer ne s’intéressait à rien de tout cela, mais Mer est également arrivée avec un plan établi et le sentiment que ses méthodes étaient les meilleures, et cela s’est répercuté sur la façon dont elle abordait les choses avec Gerlie.

L’approche dure de Mer avec Bailey, lui évoquant la perte de sa mère, et des choses de cette nature lorsqu’elle faisait valoir ses arguments était plus irrespectueuse qu’autre chose, et cela a mal tourné.

Et, bien sûr, elle n’a jamais répondu pour cela.

Mais l’accent mis par Mer sur Gerlie était un moyen pour la série d’aborder les effets à long terme du COVID sur ceux qui y ont survécu. Pour beaucoup de ceux qui se sont remis de cas graves, le combat n’est pas terminé.

Beaucoup font face à une foule d’autres défis médicaux, certains irréparables, et nous n’avons pas commencé à en effleurer la surface. Gerlie avait besoin d’une double transplantation pulmonaire, mais ce n’était pas quelqu’un qui aurait été considéré comme un bon candidat en raison de son expérience avec COVID et de sa respiration avec un ventilateur pendant des mois.

Cela a touché Meredith, qui sait qu’elle aura aussi des effets persistants et qu’elle a de la chance par rapport aux autres. Elle a tenu à souligner que le combat pour sauver les patients COVID ne s’arrête pas lorsque le virus n’est plus dans leur système.

C’est une autre quête de Mer, et elle vient d’un endroit personnel. Et elle et Teddy ont réussi avec Gerlie. Elle est en avance sur le jeu avec son travail, et c’est quelque chose dont elle a parlé plus tard avec Cristina.

Meredith continue de trouver l’épanouissement et le succès dans sa carrière avant tout. Nous avons eu des moments doux et brefs avec elle et les enfants, et elle a également partagé du temps avec Hayes.

C’était un peu dragueur, mais il est difficile de dire où ils pourraient aller s’ils se dirigent quelque part.

Teddy et Owen se dirigent vers l’allée, ce qui les ramène là où ils étaient avant la fin de l’épisode 21 de la saison 16 de Grey’s Anatomy.

Ils ont agi comme deux adolescents vigoureux. Le doux COVID de Teddy n’a servi que d’arrêt temporaire à leurs moments sexy, mais à part ça, ils sont à nouveau éperdument amoureux l’un de l’autre, en quelque sorte plus qu’avant.

C’était bizarre qu’Owen et Teddy soient même chez Mer pour Noël, sans parler d’Owen orchestrer de la fausse neige dans son jardin afin qu’il puisse proposer à Teddy.

Je ne sais pas pourquoi ma pensée est si sombre au lieu d’être accro, mais ça fait un an. Tellement de. Tellement de. Amélie

La neige est toujours un truc de Towen, donc c’est mignon qu’ils l’aient incorporé, mais la proposition ressemblait à une «tournure amusante» à ajouter, surtout quand elle a contrecarré Link.

On était censé se demander si c’était Teddy et Owen qui se mariaient à la fin de l’heure ou pas, mais ce n’était pas le cas.

La seule chose plus étrange que celle proposée par Owen dans le jardin de Meredith à Noël était que Link pensait que c’était une bonne idée de proposer à Amelia au mariage de Maggie.

J’aime Link to death, mais pourquoi les gens pensent-ils qu’il est toujours acceptable de proposer au mariage de quelqu’un d’autre ? C’est moche comme l’enfer !

Dans ce cas, c’était suffisant pour vous donner un embarras secondaire.

Amelia et Link ont ​​été parmi les meilleures parties de cette saison. Leur relation a été mature et saine, et cela a été rafraîchissant de voir à quel point ils travaillent bien ensemble en tant que couple.

Une communication ouverte et honnête était une chose qui les distinguait de tous les autres couples. En conséquence, il est déroutant et douloureux de voir leur relation se défaire à cause d’un manque de communication.

C’est frustrant qu’Amelia ne parle pas à Link et ne lui dise pas ce qu’elle ressent à propos de quoi que ce soit, et c’est dérangeant que Link ne semble pas pouvoir lire une pièce ou remarquer qu’Amelia n’est pas heureuse en ce moment.

Amelia a des antécédents d’auto-sabotage, alors on se demande si elle retombe dans cette habitude avec sa relation avec Link, ou est-elle devenue désillusionnée par leur romance ?

Pendant un moment, elle eut l’impression qu’elle était au bord de la rechute. Elle a tellement parlé de sa dépendance cette saison. La plupart du temps, cela semblait introspectif, mais c’est une constante dans sa vie que cela a été préoccupant.

Elle a passé beaucoup de temps à assister à des réunions et à parler aux gens, à parler aux groupes des AA de ses sentiments plus que Link ou qui que ce soit d’autre. Et Amelia a exprimé ce sentiment indéterminé qu’elle a à propos de Link positif et léger et de son incapacité à comprendre sa dépendance ou son obscurité.

C’est comme si elle ne voulait pas l’entraîner dans ses ténèbres, mais elle n’aime pas à quel point il est apparemment parfait et intact par rapport à elle ou quelque chose du genre.

Les sauts dans le temps ont montré qu’Amelia a passé presque un an à ne pas dire à Link qu’elle ne veut plus d’enfants ni aucune des autres choses qu’elle ressent, et cela doit être un enfer pour elle et lui.

Il pensait qu’ils allaient bien, et elle a été malheureuse.

Mais on a l’impression que Link n’écoute pas non plus Amelia. Ils ont dit qu’ils reviendraient sur la discussion sur le mariage et se recontacteraient. Le problème est qu’Amelia connaissait alors sa position, mais elle ne voulait pas le lui dire.

Mais ils n’en ont plus reparlé depuis. Pourquoi Link a-t-il pensé que la prochaine étape aurait dû être de poser la question ?

Et alors qu’ils ont tous les deux choisi d’intervenir pendant que Meredith était malade et d’aider à prendre soin de ses enfants pendant deux mois, Link avait tort de comparer cela à son acceptation d’aider Jo à accueillir Luna sans en parler à Amelia.

L’idée de Link est que vous vous éleviez pour la famille, mais ces deux situations ne sont pas du tout comparables.

Et cela appuyait déjà sur un problème pour eux, puisqu’il a décidé qu’il voulait plus d’enfants apparemment à l’improviste (à cause de l’intrigue), après avoir passé un temps excessif submergé par les enfants de Mer, et Amelia n’est pas prête pour tout cela.

Au moment où Link a proposé à Amelia de choisir parmi sa gamme de bagues, vous vouliez presque que le sable l’avale tout entier. Les enfants de Mer ne savaient même pas comment réagir au silence, et sans dire un mot, Amelia lui dit tout ce qu’il ne voulait pas entendre.

Son expression abattue était dévastatrice, mais il était aussi un gourmand de punition ici. C’est vraiment nul qu’ils aient pris l’un des meilleurs couples et les aient mis à rude épreuve comme ça.

Ça fait mal de les voir tous les deux souffrir autant.

Link est un bon gars, et il a fait tout ce qu’il pouvait pour aider son meilleur ami, il est donc fou que sa vie s’effondre, celle de Jo se rassemble.

Grâce à Jo, nous avons eu un aperçu de Tom et Jackson dans la finale. Il était assez prévisible, bien que ridicule, que Jackson sous-loue son loft à Jo.

Alors maintenant, Levi et Helm auront son appartement, et elle va vivre dans les anciennes fouilles chics de Jackson avec bébé Luna. Et dans un moment hilarant, elle a partagé avec Bailey qu’elle avait vendu ses parts d’hôpital à Tom.

Tu as le droit de vouloir ce que tu veux même si ce n’est pas ce qu’il veut. Richard

Honnêtement, tant mieux pour Tom.

L’affaire de la garde de Luna était un peu trouble, mais nous soupçonnions tous que Jo aurait une fin heureuse avec Luna.

Link a donc encouragé Luna sur papier puisqu’il pouvait passer la vérification des antécédents, et a un travail et une famille stables, mais il pourrait la remettre à Jo ? Cela semble un peu frauduleux.

Mais si Link et Amelia sont sur les rochers et que Link finit par rester un peu avec Jo, alors il encouragera Luna après tout.

Étonnamment, des personnages comme Jo, Teddy et Owen ont eu leur bonheur, mais bon sang, à quel prix ? Amelink, le coût est Amelink, bon sang.

A vous, les fanatiques de Grey. Êtes-vous contrarié par le développement d’Amelink ?

Souhaitez-vous qu’Owen et Teddy se marient pour de vrai cette fois ? Vous avez aimé le mariage de Maggie et Winston ? Appuyez sur les commentaires ci-dessous.

