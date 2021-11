Quelqu’un obtient un accès anticipé à Battlefield 2042, fuit quelques choses

Champ de bataille 2042Le lancement de l’accès anticipé de n’est que dans quelques jours, et un joueur a déjà réussi à se glisser avant tout le monde. L’utilisateur de Reddit Aaronfrogger a déclaré qu’il avait préchargé la version Xbox, mais qu’il était en quelque sorte capable de déverrouiller la précharge, leur donnant un accès complet.

Indépendamment de la crédibilité de cette histoire particulière, Aaronfrogger a réussi à prendre quelques captures d’écran de divers domaines du jeu, y compris des cartes non vues dans la version bêta, le mode Portal, les menus du jeu, ainsi que ce qui semble être l’ensemble complet de armes disponibles au lancement.

En supposant que ce que nous examinons ne sera pas étendu avec un patch du premier jour, la liste des armes est particulièrement mince. Avec seulement quatre fusils d’assaut, quatre SMG, deux LMG, trois DMR, trois fusils de chasse, trois fusils de sniper et trois secondaires – ce n’est pas une longue liste.

La personnalisation des armes, au moins, semble être plus étoffée cette fois-ci avec plusieurs pièces jointes fonctionnelles (y compris les types de munitions) et un certain nombre de camouflages de base déverrouillables. Néanmoins, la liste est plus petite que les précédents jeux Battlefield – et particulièrement anémique par rapport à Call of Duty.

À l’heure actuelle, comme les serveurs principaux du jeu ne sont pas en ligne, Aaronfrogger s’amuse avec les bots. Le jeu propose en fait des options de menu pour le jeu solo et coopératif contre l’IA, distinctes des options multijoueurs. C’est quelque chose dont DICE a parlé avant le lancement, mais n’a jamais vraiment montré ou expliqué comment cela fonctionne.

Bien sûr, avoir accès au jeu complet a également permis à l’utilisateur de Reddit de s’amuser un peu avec le mode Portail, bien qu’il n’ait pas grand-chose à dire à ce sujet.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Battlefield 2042 sera officiellement lancé le 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Les propriétaires des éditions Gold et Ultimate pourront jouer ce vendredi.