Quelqu’un peut-il arrêter Max Verstappen ?

Sur un circuit où beaucoup s’attendaient à ce que Mercedes reprenne son élan, c’est Max Verstappen qui est l’homme à battre avant les qualifications au Paul Ricard.

En début d’après-midi de samedi en FP3, le Néerlandais a marqué de son empreinte les débats avec un temps au tour de 1.31.300 qui l’a vu 0,747 seconde d’avance sur son plus proche rival.

Verstappen n’a pas été en pole position depuis l’ouverture de la saison à Bahreïn, mais ce serait un choc à ce stade de ne pas voir le Néerlandais prendre le départ du Grand Prix de France de demain depuis la P1.

Chez Mercedes, Valtteri Bottas semble le plus à l’aise de la paire, avec Lewis Hamilton une fois de plus à la dérive de son coéquipier.

Il y a eu beaucoup de discussions sur les changements de châssis et les modes de moteur ce week-end, mais à moins que Hamilton ne veuille voir Verstappen étendre son avance au championnat au-delà de quatre points, le septuple champion du monde doit retrouver cette forme de début de saison qui l’a vu gagner trois des quatre premières courses.

Bottas a également désespérément besoin d’un résultat positif et à ce stade, il semble plus susceptible de défier Verstappen pour la pole. Nous verrons.

Sergio Perez n’a pas suivi le rythme de Verstappen ce week-end après sa première victoire Red Bull en Azerbaïdjan, mais il a certainement une voiture capable sous lui et peut être entendu pendant les qualifications à condition qu’il réussisse son tour.

Dans la bataille pour la troisième place du championnat des constructeurs, il sera fascinant de voir qui l’emportera entre McLaren et Ferrari, Alpine et Aston Martin espérant probablement s’impliquer également.

Carlos Sainz a terminé troisième en FP3 et semble solide, tandis que Charles Leclerc a clairement la forme en ce qui concerne le rythme au tour. La FP3 a été la meilleure séance du week-end de Lando Norris, tandis que Daniel Ricciardo a semblé un peu plus à l’aise depuis son arrivée en France, donc tout le monde peut deviner aussi bien que la mienne en ce qui concerne ce meilleur de la place de repos.

Sebastian Vettel a montré une excellente forme à Bakou mais n’a pas encore montré de réel potentiel ce week-end, tandis que Fernando Alonso et Esteban Ocon ont semblé très forts jusqu’à présent.

Pierre Gasly est un autre candidat pour avoir de bonnes qualifications, le Français espérant se faire des souvenirs plus heureux lors de son Grand Prix à domicile après un week-end difficile alors qu’il était chez Red Bull en 2019.

Plus en arrière et la concentration habituelle sur George Russell et sa tentative de sortir du Q1 fourniront une intrigue, tandis que Yuki Tsunoda a un bon résultat à Bakou sur lequel il espère s’appuyer.

Nous suivrons de près les qualifications ici au Grand Prix 247, alors rejoignez-nous à 15 heures, heure locale, pour ce qui promet d’être une autre session intrigante dans cette folle saison de Formule 1.

