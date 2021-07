Quelqu’un peut-il être infecté par deux variantes de coronavirus en même temps ? Voici ce que disent les études

Les doubles infections n’affectent pas non plus l’état du patient, même si les variantes sont différentes. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Un nonagénaire belge a été révélé comme le premier cas documenté d’une personne infectée par deux variantes différentes du SRAS-CoV-2 en même temps. La femme de 90 ans était porteuse à la fois de la variante Alpha, détectée pour la première fois au Royaume-Uni, et de la variante Beta, identifiée en Afrique du Sud. Elle est décédée à l’hôpital cinq jours après avoir été infectée en mars.

Le Congrès européen annuel sur la microbiologie clinique et les maladies infectieuses a discuté de son cas unique, selon des rapports. Bien que les cas de «double infection» soient rares, ce n’est pas surprenant, ont déclaré des experts à The Indian Express. Ils ont déclaré qu’une personne qui contracte des infections de plusieurs personnes sur une courte période n’est pas impossible et s’est déjà produite. VS Chauhan, ancien chef du Centre international de génie génétique et de biotechnologie basé à Delhi, a déclaré que si une personne est exposée à plusieurs personnes infectées, elle peut être infectée par l’une d’entre elles ou par toutes. Il a ajouté que le virus met du temps à se multiplier et à affecter toutes les cellules. D’ici là, certaines cellules restent disponibles pour héberger le virus provenant d’autres sources. Chauhan a déclaré que de tels cas de «double infection» étaient courants chez les patients atteints du VIH.

Cependant, la probabilité de doubles infections est faible car elle n’est pas transmise à chaque fois qu’une personne infectée interagit avec quelqu’un. Shahid Jameel, directeur de la Trivedi School of Biosciences de l’Université Ashoka, a déclaré que le cas de la femme belge n’était que le premier à être détecté. Mais il est certain que de tels cas se sont produits à travers le monde, ajoutant qu’une analyse du génome d’un échantillon de la personne infectée serait le seul moyen de le savoir. Malgré cela, les différences dans les séquences du génome en cas d’infections multiples sont très mineures et passent facilement inaperçues.

Les doubles infections n’affectent pas non plus l’état du patient, même si les variantes sont différentes. Toutes les variantes du virus affectent le patient de la même manière et il n’est pas pertinent que le virus provienne d’une ou de plusieurs sources. Chauhan a déclaré que la gravité de la maladie dépend de la santé de la personne, de son immunité et de la létalité du virus et non du nombre de sources d’infection. Jameel a déclaré que si le cas de la femme belge était une révélation intéressante, ce n’est pas une cause de préoccupation.

De plus, les vaccins actuels sont également presque aussi efficaces contre les différentes variantes du virus. Chauhan a déclaré que pour toutes les variantes, les médicaments et le traitement sont les mêmes. Il a ajouté qu’aucune des variantes qui ont émergé n’est vraiment un mutant d’évasion. Si une mutation se produit qui peut échapper à l’immunité humaine à l’avenir, alors il pourrait y avoir une certaine source de préoccupation.

