Quelqu’un peut-il signer pour moi? Et s’ils me refusent? Et si je suis mineur?

Le Congrès des députés a approuvé jeudi la loi sur l’euthanasie avec 202 voix pour, 141 contre et deux abstentions. La loi, que Il entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de l’État (BOE), reconnaît le droit de mourir de ces patients dans une situation de « maladie grave, chronique et invalidante ou de maladie grave et incurable ».

De cette manière, l’euthanasie est introduite dans le système juridique, entendue comme «l’action qui produit la mort d’une personne directement et intentionnellement par une relation de cause à effet unique et immédiate, à une demande éclairée, expresse et répétée dans le temps. personne, et cela est effectué dans un contexte de souffrance due à une maladie ou un état incurable que la personne éprouve comme inacceptable et qu’elle n’a pu être atténuée par d’autres moyens. « L’Espagne devient ainsi le sixième pays à reconnaître ce droit, après sa légalisation aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, au Canada et en Nouvelle-Zélande.

La loi établit une série de règles et exigences à remplir par le patient qui demande l’aide à mourir, qui peut être révoquée à tout moment. Par conséquent, ce droit n’est accessible que sous certaines hypothèses.qui déterminera l’acceptation ou le refus de la demande

J’ai une maladie dégénérative grave. Puis-je demander l’euthanasie à l’avance?

Oui. Puisque vous devez «être capable et conscient» au moment de la demande, la loi envisage la possibilité de mettre un écrit « Testament de vie » – reconnu légalement, dans lequel s’expriment des directives anticipées ou des documents juridiques équivalents reconnus – afin qu’il puisse être utilisé au moment où le patient ne fait pas pleinement usage de ses facultés ou peut donner son libre, volontaire et conscient.

Puis-je le commander si je suis mineur?

Non. L’une des exigences de base établies dans le document est avoir l’âge.

Et si je suis étranger?

La loi établit l’obligation d’avoir la nationalité espagnole pour accéder à ce droit. Cependant, la demande peut également être acceptée tant que vous avez la résidence légale ou un certificat d’enregistrement qui prouve que vous êtes dans le pays depuis plus de 12 mois.

J’ai une maladie incurable. Puis-je demander de l’aide pour mourir?

Cela dépend de la maladie. Pour bénéficier de la prestation d’aide au décès, en plus d’être incurable, la maladie doit être grave, chronique et invalidante et entraîner un « souffrance intolérable » sans possibilité de soulagement, « avec un pronostic de vie limité et dans un contexte de fragilité progressive ».

Autrement dit, que la personne ne peut pas se tenir debout tout seul en étant affecté par des limitations qui affectent directement leur autonomie physique et, in fine, dans les activités de la vie quotidienne, ainsi que leur capacité d’expression et de relation.

Dans tous les cas, le diagnostic doit être confirmé par deux professionnels de la santé (dans deux applications différentes), qui examineront et vérifieront que vous répondez aux exigences de l’euthanasie.

En tant que professionnel de la santé, dois-je accepter une candidature même si je remplis les conditions?

Non. La loi prévoit le droit de objection de conscience de la santé, qui sera enregistré confidentiellement et doit être déclaré «à l’avance et par écrit».

Puis-je choisir comment et où recevoir de l’aide pour mourir?

Oui, le patient a le droit de choisir comment il souhaite recevoir de l’aide pour mourir: le personnel médical vous administre directement une substance, ou vous prescrit ou vous fournit la substance, afin qu’il puisse être auto-administré pour provoquer sa propre mort.

Dans le premier cas, la loi prévoit que l’équipe soignante assistera le patient jusqu’au moment du décès. Dans le second, qu ‘«il maintiendra la tâche qui lui revient de l’observer et de le soutenir jusqu’au moment de sa mort».

Quant à où, le processus peut être réalisé dans des centres de santé – publics, privés ou subventionnés – ou au domicile du patient.

15 jours doivent s’écouler entre les deux demandes. Mais que se passe-t-il si je perds la capacité de consentir dans ce délai?

Pour bénéficier de la prestation d’aide au décès, deux demandes doivent avoir été faites par écrit, volontairement et avec une séparation d’au moins 15 jours calendaires entre les deux. Cependant, la loi envisage également la possibilité qu’un patient perde la capacité de faire la deuxième demande dans ce délai.

Dans ce cas, Ce sera le médecin responsable qui pourra accepter tout délai plus court qu’il jugera nécessaire tant que vous confirmez que la perte de la capacité du patient à donner son consentement éclairé est imminente.

Ma maladie m’empêche de signer. Quelqu’un d’autre peut-il le faire pour moi?

Oui, la demande doit être datée et signée par le patient demandeur. Cependant, dans le cas où, « en raison de sa situation personnelle ou de son état de santé », Ce n’est pas possible, « vous pouvez utiliser d’autres moyens qui vous permettent de l’enregistrer, ou une autre personne majeure et pleinement capable peut le dater et le signer en votre présence. »

Ladite personne, telle qu’établie, doit mentionner les raisons pour lequel le patient n’est pas en mesure de signer le document.

Ma demande a été refusée. Puis-je faire appel?

Dans le cas où le médecin responsable refuse la demande, le patient peut se présenter au délai maximum de 15 jours ouvrés une réclamation devant la Commission de garantie et d’évaluation compétente.