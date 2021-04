Quelqu’un prend un robot aspirateur pour un voleur et appelle la police | La technologie

Un intrus sous la forme d’un robot aspirateur a poussé quelqu’un à appeler la police. Le résultat: une porte cassée et des sols propres.

Grâce aux robots aspirateurs, nous pouvons garder notre maison beaucoup plus propre et plus encore maintenant qu’ils aspirent non seulement, mais aussi balaient ou frottent, un rêve technologique devenu réalité qui peut devenir un problème si vous avez une très grande maison et que vous ne vous en souvenez pas. vous possédez l’un de ces gadgets.

Tel que rapporté par CBS Sacramento, une femme a été forcée d’appeler la police au milieu de la nuit parce qu’elle pensait qu’un intrus était entré par effraction chez elle. Et non, cet intrus présumé était son robot aspirateur.

À une heure du matin, elle et sa fille de deux ans se sont réveillées à grands coups du salon et des escaliers, croyant qu’un voleur était entré dans leur maison. Après la panique initiale, ils se sont cachés dans la salle de bain du premier étage. Dans la salle de bain, ils ont d’abord envoyé un message à leurs amis, expliquant le problème. Après cela, ils ont finalement décidé d’appeler la police qui n’a pas tardé à arriver.

En moins de 10 minutes, la police a enfoncé la porte de sa maison et a constaté que le voleur présumé était un aspirateur robot, qui travaillait toujours et nettoyait les sols de son salon, après être tombé dans les escaliers menant au premier étage.

La femme, nommée Yana Sydnor, explique que «mon fils a allumé le robot aspirateur parce qu’il ne voulait pas faire le ménage avant de partir pour le week-end». Pire encore, cet aspirateur n’avait pas été utilisé depuis deux ans, donc ils ne se souvenaient même pas qu’ils l’avaient.

Apparemment, son fils avait réglé une minuterie pour que le robot aspirateur s’active à une heure du matin et nettoyait le premier étage de la maison pour que tout soit propre dès le matin.

Malgré la blague de l’affaire, Yana Sydnor ne va pas trouver le problème bon marché, car elle devra payer pour la porte renversée par la police elle-même et peut-être encourir une amende étrange.