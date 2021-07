Quelqu’un qui a remporté un prix de photographie avec un iPhone 5s montre que vous n’avez pas besoin du meilleur et du plus récent pour prendre de superbes photos

Chaque année, nous voyons les meilleures photos prises avec un iPhone grâce aux iPhone Photography Awards (IPPA) et 2021 n’est pas différent. L’IPPA a publié ses gagnants pour cette année hier, et ce sont toutes de superbes photos. Mais ce qui est le plus remarquable, c’est le fait que peu de gagnants ont été choisis sur le dernier matériel. En fait, une a été prise sur un iPhone 5s.

Oui, un iPhone 5s. À partir de 2013. Et l’image résultante est époustouflante. Vous m’auriez certainement cru si je vous avais dit qu’il avait été pris sur un iPhone 12 Pro, c’est sûr.

Tu vois ce que je veux dire?

Je trouve ça assez incroyable, vraiment. En fait, très peu de gagnants utilisaient quelque chose de proche du meilleur iPhone pour la photographie, l’iPhone 12 Pro Max.

Ce qui pourrait vous surprendre, c’est que sur 54 clichés gagnants, seuls sept prenaient l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Pro Max, ce qui prouve qu’on n’a pas besoin du meilleur iPhone disponible pour prendre des photos époustouflantes, une a même été prise sur un iPhone 5s !

En parcourant les gagnants, nous voyons quelques appareils iPhone X. Un iPhone 7 a produit un superbe et certains clichés de l’iPhone XR sont également superbes. Mais rappelons-nous un instant l’appareil photo de cet iPhone 5s.

Jusqu’en 2013 René Ritchie :

Pour la photographie générale, l’appareil photo de l’iPhone 5s fonctionne parfaitement, comme prévu. C’est le même nombre de 8 mégapixels que l’iPhone 5 de l’année dernière, mais le nouveau processeur de signal d’image (ISP) du chipset Apple A7 parvient à mieux équilibrer le ton et la saturation et à produire des couleurs plus vraies. La vitesse d’obturation est également impressionnante. Là où avant vous preniez la photo, attendez de voir à quelle hauteur vous pouviez compter avant que l’animation ne se termine et que votre photo soit enregistrée, maintenant vous prenez une photo, l’écran clignote et elle est enregistrée. C’est tellement rapide que parfois je ne réalise même pas que c’est arrivé et je finis par reprendre la photo. Cela est dû en grande partie à la nouvelle interface d’iOS 7, mais en partie au chipset A7. Par exemple, cela accélère la mise au point. Apple revendique 2x. C’est difficile à mesurer, mais c’est appréciable. Toute cette chaîne de “Je veux prendre une photo” à la photo prise, cette course à la prise de vue, se sent mieux à chaque étape du chemin.

Oh, donc l’humble iPhone 5s a en fait le même matériel de caméra que l’iPhone 5. À partir de 2012. C’était il y a neuf ans !

Nous avons toujours su que les iPhones prenaient de superbes photos, mais voir de si vieux appareils photo faire de si bonnes choses, lorsqu’ils sont confrontés à quelque chose comme l’iPhone 12 Pro Max, est fascinant. Apple ne s’attendait sûrement pas à ce qu’un iPhone 5s remporte des prix de photographie en 2021 et je suis sûr qu’il aimerait que les appareils photo de l’iPhone 12 fassent de même en 2029. Vont-ils? Nous devrons attendre neuf ans pour le savoir – mais le fait que ce soit même quelque chose dont nous parlons potentiellement est insensé.

Mais je ne voudrais pas parier contre ça !

Tirer!

