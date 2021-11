Quelqu’un veut-il gagner ça ?

Qui est à la recherche du trophée Heisman ? Les meilleurs candidats, ce qu’ils doivent faire et qui a encore un tir réaliste.

Heisman Watch : meilleurs candidats, semaine du championnat

Tour d’horizon de la semaine 13

Sérieusement, est-ce que quelqu’un est digne de Heisman cette année ?

C’est censé aller au meilleur joueur du football universitaire, mais de manière réaliste, cela va au meilleur joueur qui est la meilleure combinaison du joueur le plus utile et du joueur le plus exceptionnel.

Le vainqueur Heisman a besoin des statistiques, et il a besoin de ce moment. Il a besoin de ce match lorsque le monde a réalisé qu’il voyait le joueur emblématique de la saison régulière de football universitaire.

Oui, il n’y a pas de joueurs qui correspondent à tout cela cette année. Au moins pas encore.

Alors essayons. Qui sont les cinq grands favoris pour remporter le trophée Heisman 2021 ?

Joueur(s) de la semaine 13

RB Hassan Haskins & DE Aidan Hutchinson, Michigan

Haskins a couru pour 169 verges et cinq touchés lors de la victoire 42-27 contre Ohio State – certes, les cinq joueurs de ligne offensive de Wolverine méritent également un crédit ici. De l’autre côté, Hutchinson a mené une performance dominante sur le front défensif, récoltant sept plaqués et trois sacs.

5 autres joueurs sur la liste de surveillance Heisman

Maintenant. avant d’aller de l’avant, passons à travers tous les hoo-ha. À une exception notable sur la liste, vous ne gagnerez pas le trophée Heisman 2021 si vous ne jouez pas ce week-end.

Dans une année sans que personne ne se démarque, si vous ne l’avez pas déjà saisi, vous n’allez pas le faire en regardant les plus gros matchs de la saison à la télévision.

La semaine prochaine sera la liste des finalistes, et plusieurs de ces gars-là y figureront. Mais en fait, le gagner est une autre histoire.

Par ordre alphabétique …

QB Matt Corral, Ole Miss

QB Sam Hartman, Wake Forest

RB Kenneth Walker, État du Michigan

QB Caleb Williams, Oklahoma

QB Bailey Zappe, WKU

6. DE Aidan Hutchinson, Michigan

Hassan Haskins était peut-être la vedette de la victoire contre l’Ohio State, mais Hutchinson était juste derrière. Il compte 13 sacs cette saison avec 54 plaqués, 14,5 plaqués pour des pertes, deux échappés forcés et trois passes interrompues.

Pourquoi Aidan Hutchinson remportera le Heisman : L’Amérique l’a vu dominer Washington – à l’époque où Washington était censé être une chose. L’Amérique l’a vu dominer Penn State – à l’époque où battre Penn State était censé être une chose.

L’Amérique l’a vu proposer trois sacs et une performance monstre comme catalyseur de la victoire sur Ohio State. S’il détruit l’Iowa, il pourrait se lever et attraper le fromage.

Pourquoi Aidan Hutchinson ne gagnera pas le Heisman : C’est un ailier défensif – il faudra quelque chose d’encore plus d’un autre monde que sa performance dans l’Ohio State pour y parvenir. Cependant, si Chase Young pouvait être dans le mix il y a quelques années, Hutchinson pourrait potentiellement s’en rapprocher.

5. DT Jordan Davis, Géorgie

Il n’y a pas d’étoile signature sur la Géorgie, mais l’homme principal au milieu est celui autour duquel travaille l’équipe n ° 1 du pays. La Géorgie est n ° 1 au pays en matière de défense des marqueurs – accordant moins de sept points par match – et elle mène le pays en matière de défense totale, Davis est la définition classique d’un point d’ancrage pour le D.

Pourquoi Jordan Davis remportera le Heisman : Si la Géorgie lance un blanchissage – ou au moins fourre l’Alabama dans le match de championnat SEC – cela met fin à la campagne de Bryce Young, et il n’y a pas beaucoup d’autres options principales. Davis serait un représentant en tant que meilleur joueur défensif de la meilleure équipe.

Pourquoi Jordan Davis ne gagnera pas le Heisman : Les statistiques éclatantes ne sont pas là. Ndamukon Suh – divulgation complète ; Suh a obtenu mon vote – a détruit le Texas lors du championnat Big 12 2009 pour couronner une année incroyable, mais il l’a également fait avec 12 sacs, 20,5 plaqués pour perte, et il a mené l’équipe avec 85 plaqués. Ce n’est pas le jeu de Davis – il n’y aura pas de chiffres tangibles pour augmenter le support.

4. QB Desmond Ridder, Cincinnati

Il joue sa meilleure balle au bon moment.

Avec 3 000 verges, 27 passes de touché, six passes de touché et seulement huit choix – et avec un touché de touché lancé là-dedans – les chiffres sont bons et l’efficacité est là.

Pourquoi Desmond Ridder remportera le Heisman : C’est The Guy qui ouvre la voie dans une équipe potentiellement historique.

Dites ce que vous voulez du calendrier de Cincinnati – et oh que je l’ai jamais – mais il a été affûté toute l’année, il a lancé près de 300 verges avec deux scores et aucun choix lors de la victoire contre Notre Dame, et il devrait être finaliste s’il illumine Houston dans le championnat américain de la conférence athlétique.

Toutefois …

Pourquoi Desmond Ridder ne gagnera pas le Heisman : Pour ne pas être sarcastique du tout, mais qui – à part moi avec plusieurs moniteurs – va réellement regarder le championnat de la conférence athlétique américaine ? Cela se passe exactement au même moment que le championnat SEC entre la Géorgie et l’Alabama se joue.

Et les chiffres sont excellents. Ils ne sont pas étonnants. Il a connu une année solide, mais sur le plan des statistiques, ce n’est pas une course Heisman.

3. QB Kenny Pickett, Pitt

C’est une belle histoire au milieu d’une saison incroyable. Il a réussi 68% de ses passes pour 4 066 verges et 40 touchés – à égalité au deuxième rang au pays derrière Bailey Zappe de la WKU – avec seulement sept choix. S’il détruit Wake Forest pour remporter le championnat ACC, il sera là dans le mix.

Pourquoi Kenny Pickett remportera le Heisman : La série de matchs monstres au cours de la seconde moitié de la saison a permis à Pitt de remporter le championnat ACC. Lorsque l’équipe avait le plus besoin de lui, il a lancé trois touchés ou plus au cours des cinq derniers matchs.

Il a frappé l’incroyable défense de Clemson sur plus de 300 verges et deux buts – Pitt a été la première équipe à battre les Tigers en saison régulière à deux chiffres depuis 2014 – et les défaites n’étaient pas vraiment de sa faute. Il a lancé pour près de 400 verges avec six touchés contre Western Michigan, et il a bombardé pour 519 verges et trois scores dans la défaite contre Miami.

Toutefois …

Pourquoi Kenny Pickett ne gagnera pas le Heisman : Il a le problème avec Desmond Ridder. Qui va regarder le championnat ACC – ou lui accorder toute l’attention qu’il mérite – pendant que se déroule le championnat Big Ten entre le Michigan et l’Iowa ?

Il y a un autre gros problème avec Pickett qui a volé le Heisman tard dans le processus – Sam Hartman de Wake Forest pourrait le surpasser.

2. QB CJ Stroud, État de l’Ohio

Les chiffres sont incroyables. Il a raté un match et il a tout de même lancé pour plus de 3 800 verges avec 38 touchés avec cinq choix. Au cours des cinq derniers matchs, il a lancé pour plus de 300 verges chacun.

Il n’a pas été mauvais dans les deux défaites, lançant près de 400 verges contre Michigan avec deux touchés et aucun choix, et il a lancé pour 484 verges et trois scores dans la défaite contre l’Oregon.

Pourquoi CJ Stroud remportera le Heisman : Lorsque l’équipe avait besoin de lui dans la dernière ligne droite, il était là.

Il a frappé Michigan State pendant 32 jours sur 35 pour 432 verges et six touchés, et cela après avoir effectué 82 % de ses lancers pour 361 verges et cinq touchés contre Purdue. Il a lancé deux choix contre Penn State, et c’était tout pour les interceptions depuis qu’il en a donné un contre Tulsa le 18 septembre.

Non, il ne joue pas ce week-end, mais si personne d’autre ne se démarque, Stroud sera probablement deuxième sur la plupart des bulletins de vote. En supposant que la place n ° 1 soit répartie entre plusieurs options, il pourrait simplement glisser dans le trophée.

Pourquoi CJ Stroud ne gagnera pas le Heisman : Vous n’êtes pas fou de suggérer qu’il n’est même pas le meilleur joueur offensif de sa propre équipe, encore moins de la nation.

Vous n’êtes pas fou de suggérer qu’il pousse pour même entrer dans le top cinq des joueurs de sa propre équipe.

Oui, il était incroyable, et oui, c’est un joueur spécial. Ohio State a dû gagner deux matchs – Oregon et Michigan. Ce n’était en aucun cas de sa faute dans les deux défaites, mais c’étaient des pertes.

1. QB Bryce Young, Alabama

La combinaison de gros jeux et de statistiques est là. Il a lancé pour près de 4 000 verges avec 40 touchés et seulement quatre choix. Il a été capable de bombarder, de montrer la voie lorsque l’équipe a été en difficulté, et il est devenu le boulot.

Même lorsqu’il y a un gros problème et qu’il passe une mauvaise journée – comme la semaine dernière où il a effectué moins de la moitié de ses passes…

Pourquoi Bryce Young remportera le Heisman : RIEN ne fonctionnait.

L’Alabama était en baisse de 10-3 et sur sa ligne de 3 verges avec 1:32 à jouer contre une défense d’Auburn qui a tout bourré toute la journée. Ce fut une lutte, mais Young a déplacé les bâtons, a frappé un 4e et 7 pour maintenir la saison en vie, et avec 24 secondes à jouer, il s’est connecté avec Ja’Corey Brooks pour aider à envoyer le match en prolongation.

Vous voulez votre moment Heisman – la seule grande chose MVP que tout le monde a vue ? C’était ça. Dans la poursuite des éliminatoires du football universitaire, personne n’a fait quelque chose de plus grand que cela.

Dans le 4e OT, un lancer à John Metchie sur un jeu aussi calme que possible, et l’Alabama est sorti 22-20.

Maintenant, s’il a une bonne journée contre la Géorgie dans une victoire, c’est fini. S’il a une belle journée dans une défaite, il sera très, très proche.

Pourquoi Bryce Young ne gagnera pas le Heisman : La Géorgie peut apparemment jouer D.

Les Bulldogs ont accordé cinq passes de touché au cours de l’année – deux au Kentucky, deux au Tennessee, une à la Caroline du Sud. C’est ça. Le Tennessee est la seule équipe à lancer 300 verges sur cette défense qui a été un mur de briques toute la saison.

Young doit être incroyable pour réussir le Heisman. Il est n ° 1 sur cette liste car il aura la chance de remporter le trophée avec un grand jour.

