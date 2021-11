Quelqu’un vient d’acheter la Théorie de la Relativité pour environ 11 millions d’euros | La technologie

Bien que cela ressemble à une blague, l’achat de la théorie de la relativité est totalement vrai. Il a eu lieu cette semaine et l’anonyme qui l’a acheté a déboursé 11,6 millions d’euros. Et cela peut vous sembler beaucoup, mais être une théorie qui régit presque toute la physique que nous connaissons, cela nous semble bon marché.

Les notes manuscrites d’Albert Einstein sur la théorie de la relativité ont atteint un record de 11,6 millions d’euros (13 millions de dollars) lors d’une vente aux enchères à Paris mardi. Parce qu’évidemment, ce qui a été vendu était le manuscrit, puisque la théorie elle-même n’appartient à personne.

Le manuscrit avait été évalué à environ un quart de la somme finale, ce qui est de loin le plus élevé jamais payé pour quelque chose écrit par le scientifique allemand qui a révolutionné le monde de la physique.

Ces papiers contiennent les travaux préparatoires du chef-d’œuvre du physicien qu’il a publié en 1915, Le document de 54 pages a été écrit à la main entre 1913 et 1914 à Zurich (Suisse) par Einstein et son collègue et confident, l’ingénieur suisse Michele Besso.

La société Christie’s, qui gérait la vente pour le compte de la maison de ventes Aguttes, avait estimé avant la vente aux enchères que le manuscrit d’Einstein atteindrait deux à trois millions d’euros.

Car Les ventes précédentes des œuvres d’Einstein étaient évaluées à 2,8 millions de dollars pour la soi-disant Lettre de Dieu en 2018; et 1,56 million en 2017 pour une lettre sur le Secret du Bonheur.

Les enchères de mardi ont ouvert à 1,5 million d’euros et ont rapidement dépassé l’estimation des commissaires-priseurs. Après quelques minutes, il n’y avait que deux soumissionnaires qui ont contesté la théorie par téléphone par tranche de 200 000 euros.

Fait intéressant (même si c’est normal à ces niveaux), il n’y a aucune information sur l’identité ou la nationalité du gagnant. Imaginez dépenser 11 millions d’euros pour qu’ils viennent plus tard chez vous et volent votre prix.

Une centaine de collectionneurs et badauds sont venus à la vente, mais toutes les enchères ont été faites à distance.