Quels aliments aident à réduire le cholestérol?

25/05/2021 à 18:07 CEST

Le cholestérol est une substance grasse naturelle nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Le problème est que, lorsque leurs niveaux montent en flèche, ils mettent notre santé en danger. A tel point que, selon la Fondation espagnole du cœur, “les personnes ayant un taux de cholestérol sanguin supérieur à 240 multiplient par deux les chances de souffrir d’un infarctus du myocarde par rapport à celles qui maintiennent des chiffres inférieurs à 200”. Et s’il est vrai qu’il existe des déterminants génétiques, ces taux élevés de cholestérol «ont tendance à être le résultat d’un mode de vie malsain».

Surtout quand il s’agit de nourriture. En ce sens, Harvard Health Publishing, la publication officielle de la Harvard Medical School, a produit une liste d’aliments capables d’aider à contrôler et à réduire le cholestérol. Tels que l’avoine, l’orge et d’autres grains entiers. La raison est simple: tous ces aliments sont très riches en fibres et «les fibres solubles peuvent réduire l’absorption du cholestérol dans la circulation sanguine», selon les experts de la clinique Mayo. Et la même chose se produit avec les haricots, les lentilles, les pois chiches et les légumineuses en général.

De plus, nous pouvons également profiter des bienfaits des noix. Comme on dit de Harvard Health Publishing, “un grand nombre d’études montrent que manger des amandes, des noix et des arachides est bon pour le cœur”. Plus précisément, trente grammes de noix par jour peuvent réduire de 5% le cholestérol LDL, mieux connu sous le nom de mauvais cholestérol. Quelque chose de similaire se produit avec les fruits. Plusieurs comme les pommes, les raisins, les fraises et les bestioles sont très riches en pectine, “un type de fibre soluble qui abaisse le cholestérol

LDL. “Comme nous pouvons le voir, il existe de nombreux aliments sains qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif.

Mais peu importe ce que nous mangeons. Aussi ce que nous ne mangeons pas. Et en ce sens, les experts conseillent de dire adieu au beurre, au saindoux ou à la graisse végétale lors de la cuisson. Nous avons des alternatives beaucoup plus saines telles que les huiles végétales, en particulier l’huile de canola, de tournesol, de carthame ou d’olive. Ce dernier, assurent-ils de Healthline, est le meilleur de tous pour de nombreuses raisons. Il est riche en «acides gras monoinsaturés, le type d’acide gras qui aide à augmenter le bon cholestérol et à réduire le mauvais cholestérol». De plus, c’est une source de polyphénols, qui réduisent l’inflammation.

Les propres spécialistes de Healthline ajoutent quelques aliments supplémentaires qui sont extrêmement utiles pour lutter contre le mauvais cholestérol. Comme l’avocat, «riche en graisses monoinsaturées et en fibres, deux nutriments qui aident à réduire le mauvais cholestérol LDL et à augmenter le bon cholestérol HDL». Ou les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, très riches en acides gras oméga 3, «qui favorisent la santé cardiaque en augmentant le bon cholestérol HLD» dans la circulation sanguine. Enfin, on peut également consommer du chocolat noir, dont les propriétés naturelles minimisent également le taux de cholestérol LDL.