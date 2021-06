Quels aliments contiennent du potassium ?

21/06/2021 à 13:12 CEST

Le potassium est l’un des quatorze minéraux dont notre corps a besoin pour fonctionner correctement. Et, plus précisément, un minéral électrolytique, ce qui implique qu’il a une charge électrique et par conséquent aide à maintenir l’équilibre hydrique et l’équilibre acido-basique de notre corps. Mais, en plus et comme les experts de la Fondation espagnole du cœur, le potassium « contribue également à la contractilité musculaire et transmission de l’influx nerveux« ainsi que le maintien d’une pression artérielle normale. La première question est : de quelle quantité de potassium avons-nous besoin quotidiennement ?

La réponse se trouve sur le site de la même institution. Plus précisément, soulignent-ils, les enfants de zéro à trois ans ont besoin de 800 milligrammes, les enfants de quatre à six ans de 1 100 milligrammes et les enfants de sept à dix ans de 2 000 milligrammes. A partir de cet âge, et quel que soit le sexe, nous devons consommer au moins 3 100 milligrammes de potassium par jour pour fonctionner normalement. Sa carence, en plus d’endommager les fonctions susmentionnées, peut provoquer « l’irritabilité, la faiblesse musculaire, l’insomnie et les troubles du rythme », c’est pourquoi il est essentiel de consommer des aliments riches en potassium.

C’est la deuxième question clé concernant ce minéral essentiel : quels aliments contiennent le plus de potassium ? Et pour trouver une réponse éprouvée, nous nous sommes tournés vers WebMD, un média américain spécialisé dans la santé. Le groupe le plus productif à cet égard, selon ils comptent ses experts, il est occupé par les fruits et légumes frais comme la banane, l’orange, le cantaloup, l’abricot, les pruneaux, les dattes, les épinards, la citrouille, la courgette ou le brocoli. Les jus de ces fruits et légumes peuvent également être d’une grande aide, mais la compression libère les sucres de la fibre, ce qui les rend plus faciles à digérer et moins sains.

De plus, et sans sortir du règne végétal, on peut trouver de belles sources de potassium dans les légumineuses : les fèves, les haricots, les pois chiches, les lentilles ou le soja sont de bonnes alternatives. En effet, ces derniers contiennent plus de potassium que tout autre aliment connu. Plus précisément, 1 700 microgrammes pour 100 grammes de soja. Noix comme amandes, noix ou noisettes Cela peut également nous aider à atteindre la RDA avec respectivement 800 milligrammes, 600 milligrammes et 500 milligrammes pour 100 grammes. Ceci, ainsi que leur teneur en acides gras essentiels, en font d’excellents aliments.

Concernant les sources animales de potassium, et toujours selon WebMD, on trouve d’abord des poissons comme thon, cabillaud, truite, sébaste ou butterfish. Les viandes de volaille et les œufs offrent également de bonnes quantités de ce minéral, ainsi que le lait de vache. Pas en vain, et selon la Spanish Heart Foundation, la poudre de lait de vache écrémé est le deuxième aliment avec les niveaux de potassium les plus élevés avec 1650 milligrammes. De son côté, le lait de vache entier en poudre apporte la quantité non négligeable de 1 140 milligrammes. Une alimentation équilibrée et variée devrait suffire.