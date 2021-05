Quels aliments manger pendant chaque semaine de votre cycle ⋆ .

La synchronisation du cycle de vos aliments peut faire une différence (Photo: .)

Les règles de tout le monde sont complètement différentes.

Certaines personnes gonflent et ont des hormones qui font rage, tandis que d’autres se sentent complètement assommées pendant quelques jours.

Mais nous pouvons tous convenir que nous serions heureux de tout ce qui rendrait nos cycles mensuels plus agréables.

Que vous ayez des symptômes sévères ou non, l’ajustement de notre alimentation peut être un moyen facile de soutenir ces hormones fluctuantes.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, la synchronisation du cycle est la pratique de manger, de faire de l’exercice et de s’aligner sur les différentes phases de votre cycle menstruel mensuel.

Et cela peut faire une réelle différence.

Nous avons demandé aux nutritionnistes et aux experts de faire la lumière sur les aliments que nous devrions manger chaque semaine de notre cycle. C’est ce qu’ils avaient à dire …

Semaine 1 (jours 1 à 7): phase menstruelle

Commençons par le début, le premier jour d’un cycle, qui est généralement le début des saignements.

«Au cours de la phase 1 du cycle menstruel, les œstrogènes et la progestérone sont à leurs niveaux les plus bas, ce qui peut affecter l’humeur et aggraver les symptômes du SPM», expliquent Francesca et Charlotte, nutritionnistes chez Health Nutritionist.

Voici les choses à prioriser:

Aliments riches en fer

Lauren Craven-Niemczyk, responsable de la nutrition chez Feel, explique pourquoi il est important de consommer des aliments riches en fer pendant la première semaine de votre cycle.

Elle dit: «La perte de sang chaque mois est la raison pour laquelle de nombreuses femmes ont de faibles taux de fer; certaines femmes qui souffrent de règles très abondantes peuvent même être anémiques à cause de cela.

«Il est recommandé de consommer des aliments riches en fer tout au long du mois, mais surtout pendant vos règles mensuelles, pour reconstituer vos réserves de fer.

«La viande rouge, la volaille et les crustacés sont tous d’excellentes sources de fer hémique (d’origine animale), tandis que les légumes verts à feuilles foncées comme le chou frisé et les épinards, ainsi que les lentilles et le tofu sont d’excellentes sources de fer non hémique (d’origine végétale).

Oméga 3 et antioxydants

Pour réduire les crampes, il peut aider à augmenter votre consommation d’acides gras oméga-3 – que l’on trouve dans les poissons gras, comme le saumon et la truite, et en petites quantités dans les graines de lin et les noix.

Lauren ajoute: “ Ces graisses sont puissamment anti-inflammatoires et il a été démontré qu’elles réduisent les symptômes des douleurs menstruelles.

«De plus, inclure beaucoup d’herbes et d’épices est également une excellente idée. Ceux-ci sont riches en antioxydants qui peuvent également favoriser la réduction de la douleur – essayez d’inclure du curcuma, du gingembre et du romarin pour pimenter vos repas.

Semaine 2 (jours 8-14): phase folliculaire et ovulation

Tuck in (Photo: .)

Au cours de la deuxième semaine, votre corps se prépare pour l’ovulation – qui se déroule généralement autour du 14e jour sur un cycle de 28 jours.

Lauren explique: “ Il s’agit d’une phase riche en œstrogènes, car votre corps produit des niveaux élevés de cette hormone importante pour épaissir la muqueuse utérine et déclencher l’ovulation.

«Vous pouvez remarquer une augmentation de l’énergie, de la libido et vous sentir plus sociable que d’habitude.

Mangez des glucides

«Assurez-vous de manger suffisamment de glucides – oui, vous m’avez entendu», ajoute Lauren.

«Les femmes ont besoin de consommer une certaine quantité d’amidon pour ovuler: c’est pour que le corps reconnaisse qu’il dispose de l’énergie disponible pour avoir un bébé. Assurez-vous donc d’avoir une source de glucides à chaque repas.

Lauren souligne également qu’il est essentiel d’inclure des glucides complexes tels que les légumes racines – comme les patates douces, la courge musquée et le panais – ainsi que le riz complet, les pâtes et le pain.

Inclure les aliments riches en zinc et en iode

Le zinc et l’iode sont deux nutriments clés qui favorisent une ovulation saine.

Lauren ajoute: “ Le zinc n’est pas stocké dans le corps et vous avez donc besoin d’un apport quotidien provenant de votre alimentation.

«Essayez de manger des fruits de mer tels que les crevettes, la volaille ou la viande rouge, ou certaines excellentes formes de zinc à base de plantes comprennent les graines de citrouille, les haricots et les lentilles.

«L’iode est un autre minéral crucial qui est souvent oublié dans notre alimentation moderne – on le trouve dans les poissons et crustacés, les algues et le sel de mer riche en minéraux.

Semaine 3 (jours 15-21): phase lutéale

«Au cours de la troisième phase, les œstrogènes et la progestérone recommencent à augmenter et les niveaux plus élevés de progestérone peuvent signifier un plus grand appétit», ajoutent Francesca et Charlotte.

«C’est parce que ces deux hormones peuvent affecter votre taux métabolique de base, qui est l’énergie que votre corps dépense au repos.

Un apport régulier de glucides et de protéines peut aider à éviter une augmentation de la glycémie – donc manger toutes les 2-3 heures est une bonne stratégie.

Lauren souligne également qu’au cours de cette semaine, il est important de soutenir la désintoxication des œstrogènes via le foie et l’intestin.

Elle dit: «C’est parce que de nombreux symptômes du syndrome prémenstruel sont exacerbés par des niveaux élevés d’œstrogènes.

Il existe plusieurs façons de procéder…

Augmentez votre apport en fibres

Lauren dit: “ Nous excrétons les œstrogènes usés par notre système digestif, donc veiller à ce que vos habitudes intestinales soient régulières (1 à 3 fois par jour) est une partie essentielle, quoique peu sexy, de la prévention du SPM. ”

Les céréales riches en fibres telles que le riz brun, le quinoa et l’avoine complète ainsi que de nombreux fruits et légumes tels que le brocoli, le chou, les pommes et les baies iront très loin ici.

Inclure les aliments probiotiques

«Avoir un équilibre sain de bactéries intestinales soutient également les voies de désintoxication des œstrogènes – c’est donc une bonne idée de consommer beaucoup d’aliments riches en probiotiques pendant cette période», ajoute Lauren.

Certains d’entre eux peuvent inclure le yaourt, le kéfir, la choucroute et le kombucha.

Semaine 4 (jours 22-28): pré-menstruel

Certains échanges de nourriture simples pourraient augmenter l’énergie et atténuer les symptômes (Image: .)

La dernière semaine avant le début du cycle est connue sous le nom de phase pré-menstruelle.

Cela peut souvent se produire lorsque des symptômes du syndrome prémenstruel apparaissent, tels que sensation d’anxiété ou d’émotion, ballonnements, seins sensibles, fatigue, maux de tête et éruptions cutanées.

Lauren explique: «Cela est souvent dû à un déséquilibre des hormones clés œstrogène et progestérone. Continuer avec les conseils de la semaine 3 aidera à réduire ces symptômes, mais il y a quelques suggestions supplémentaires à garder à l’esprit.

«Cette phase pré-menstruelle est encore une période de forte progestérone. La progestérone est une super hormone pour la santé des femmes – elle augmente les niveaux d’énergie, réduit l’anxiété, favorise le sommeil profond, nourrit les cheveux et la peau, renforce les os et les muscles – il est donc évident de soutenir sa production.

Plus: Royaume-Uni



Voici comment vous pouvez faire exactement cela:

Inclure des aliments riches en magnésium

Lauren dit: «Le magnésium est le relaxant de mère nature et soutient la production de progestérone et réduit la rétention d’eau.

Vous le trouverez dans les légumes verts à feuilles, les haricots secs et les légumineuses et les céréales complètes.

Lauren explique également pourquoi beaucoup de gens ont envie de friandises au chocolat au moment de leurs règles.

Elle dit: “ Les envies de chocolat avant vos règles peuvent indiquer une carence en magnésium, car le cacao est très riche en magnésium. Essayez un chocolat noir à 80% + et gérez la taille des portions.

Incluez des aliments riches en vitamine B6

Les vitamines B sont nécessaires pour la production d’énergie, mais on pense également qu’elles augmentent la production de progestérone et réduisent les symptômes du syndrome prémenstruel.

Les pois chiches, le saumon, la volaille et les légumes féculents comme la courge musquée en sont d’excellentes sources.

Surveillez votre consommation de sel

Malgré le fait que vous pourriez avoir envie de malbouffe, Lauren dit qu’il est préférable d’éviter les aliments salés et les viandes transformées dans les jours précédant vos règles.

Elle ajoute: «Ces aliments sont riches en sodium et aggraveront la rétention d’eau et les ballonnements.

Essayez plutôt d’augmenter votre consommation d’aliments riches en potassium tels que les fruits et légumes frais: banane, oranges, avocat, artichauts, épinards, brocoli et cresson.

“Les smoothies peuvent être un excellent moyen d’incorporer ces aliments.”

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous à MetroLifestyleTeam@metro.co.uk.



PLUS: Les curseurs sont le fitness essentiel que vous devez ajouter à votre routine d’entraînement



PLUS: Essayez ces sept mouvements de “ yoga au bureau ” à votre bureau pour plus d’énergie au travail



PLUS: Manger trop de sel peut “ affaiblir l’immunité ” et vous rendre plus vulnérable aux maladies

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();