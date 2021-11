Quels aliments peuvent aider à augmenter les niveaux de testostérone ?

11/12/2021 à 11:39 CET

L’endurance sexuelle est une préoccupation permanente pour de nombreux hommes, qui augmente avec l’âge. Et c’est pourquoi l’histoire regorge de boissons miracles, de potions et de remèdes pour maintenir la vigueur sexuelle à tout âge.

Mais la réalité est que le désir sexuel, la vigueur et la vitalité ont beaucoup à voir avec la testostérone, qui est l’hormone sexuelle masculine, et il s’avère qu’il n’est pas si facile de l’augmenter, et son augmentation n’a pas non plus d’effets magiques.

Cela peut vous intéresser : Anatomie de la dysfonction érectile : savoir pour guérir

Quels chiffres de testostérone sont normaux

Quels chiffres de testostérone sont normauxChez les hommes, les niveaux normaux de testostérone varient de 300 à 1 000 nanogrammes par décilitre de sang.

Selon presque tous les experts, les changements qui se produisent dans cette plage normale auront très peu d’impact sur la libido.

Ce n’est que lorsque les niveaux chutent régulièrement et restent inférieurs à 300 que des symptômes tels qu’une faible libido, une dysfonction érectile, de la fatigue, une mauvaise humeur ou une perte musculaire sont susceptibles d’apparaître. Une condition médicale connue sous le nom d’hypogonadisme.

Un point important que nous devons savoir est qu’à partir de 40 ans, le taux de testostérone des hommes commence à diminuer d’environ 1% chaque année.

Mais ce n’est pas une science exacte et il y a même des personnes plus âgées avec un niveau très similaire à celui des jeunes hommes en bonne santé.

Y a-t-il des aliments qui augmentent les niveaux de testostérone ?

Y a-t-il des aliments qui augmentent les niveaux de testostérone ?L’une des rares choses confirmées concerne les hommes qui prennent du poids. Et le plus, le pire. Car là, il a été observé qu’il y a une baisse prononcée de la testostérone.

Et c’est là que l’on trouve la plus grande relation entre ce que l’on mange et l’augmentation de la testostérone : en poids.

Une bonne alimentation qui nous fait maigrir et rester à un poids idéal sera probablement ce qui augmentera le plus notre taux de testostérone, sauf en cas de maladie.

Comme le disent divers chercheurs, il est hautement improbable qu’un aliment en particulier puisse avoir un impact notable sur les niveaux de testostérone.

Et donc on ne l’appréciera ni en libido, ni en énergie, ni en masse musculaire.

Les aliments qui augmentent la libido

Les aliments qui augmentent la libidoLes études scientifiques sur l’alimentation ou l’alimentation et les niveaux de testostérone en général ont été petites et les résultats sont loin d’être concluants.

Plusieurs enquêtes menées ces dernières années auprès de volontaires se sont concentrées sur la recherche de relations entre la consommation de graisses et les niveaux de testostérone. Et ils ont conclu :

Que les hommes suivant un régime riche en graisses avaient en moyenne des niveaux de testostérone plus élevés que les hommes suivant un régime pauvre en graisses.

L’essentiel est que les hommes en bonne santé de poids normal sans comorbidités importantes ne bénéficieront probablement pas de régimes restrictifs pour améliorer leur taux de testostérone.

Au contraire, les endocrinologues pensent que tout lien entre l’alimentation et la testostérone peut être le résultat d’un mode de vie globalement plus sain.

L’alcool a un effet prouvé

L’alcool a un effet prouvéUn autre problème à considérer est l’abus d’alcool, qui, à long terme, réduit la testostérone en endommageant les cellules des testicules, qui produisent de la testostérone, et du foie, qui modifie le métabolisme de la testostérone.

Mais en buvant excessivement un jour, cela réduit la testostérone pendant environ 30 minutes seulement, selon une étude, après quoi les niveaux reviennent à la ligne de base.

Les endocrinologues prouvent également que l’obsession d’avoir un corps parfait (dysmorphie corporelle), un exercice intense, une restriction calorique stricte peuvent faire chuter les niveaux de testostérone et provoquer une baisse de la libido et de la fatigue.

L’essentiel est que pour les hommes en bonne santé qui suivent un mode de vie raisonnablement sain, il est peu probable que jouer avec des aliments spécifiques fasse une grande différence sur le tableau de bord de la testostérone.

Des choses incroyables qui changent de niveau

Des choses incroyables qui changent de niveauEnfin, et pour compliquer un peu plus les choses, il s’avère que les niveaux de testostérone fluctuent avec l’horloge.

Vers 8 heures du matin, ils atteignent leur apogée et diminuent tout au long de la journée jusqu’à atteindre leur niveau le plus bas vers 8 heures de l’après-midi, quand ils recommencent à augmenter et à croître pendant la nuit.

Les hauts et les bas sont les plus importants pour les hommes de 40 ans et moins, et les plus faibles pour ceux de plus de 70 ans.

Les autres éléments qui font varier les niveaux de testostérone sont :

Voir mon équipe préférée gagner l’augmente, et être un adepte du perdant, l’abaisse. Bien que la variation ne dure généralement pas plus d’une heure, faire de l’exercice normal élève les niveaux, mais s’il est aussi excessif que faire un marathon ou une longue étape à vélo, il les abaisse (exercice intense, manque de sommeil et de nourriture ) peut faire chuter la testostérone aux niveaux des hommes qui ont été stérilisés, c’est-à-dire en dessous de 50. Même garder des enfants pendant plusieurs heures peut faire chuter les niveaux. Bien sûr, si nous disons à un homme que son taux de testostérone est beaucoup plus élevé que celle des autres, qui seule peut le faire se sentir si bien qu’il augmente sa confiance et sa libido.

Mais cela ne signifie pas que l’effet est le résultat de changements dans la chimie hormonale.