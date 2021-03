Quels aliments sont satisfaisants et ne font pas grossir?

29 mars 2021 à 21:33 CEST

Les personnes obèses sont plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé tels que le diabète, l’hypertension, les maladies coronariennes, l’insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, les problèmes osseux et articulaires ou certains types de cancer, selon Medline Plus. Dans ce sens, Il est important de savoir quels aliments sont les plus satisfaisants et peuvent nous aider à perdre du poids sans avoir trop faim. A partir de Healthline, un média spécialisé dans l’information santé, ils ont établi une liste d’aliments en fonction de l’indice de satiété, un ratio de calories et de satiété.

En général, ils expliquent à partir de ce milieu américain, les aliments très rassasiants ont généralement certaines des caractéristiques suivantes: volume élevé en raison de beaucoup d’eau ou d’air, teneur élevée en protéines, teneur élevée en fibres et faible densité d’énergie. Ainsi, nous constatons que les pommes de terre bouillies sont l’un des aliments les plus satisfaisants qui existent. La raison? «Ils contiennent un certain type d’amidon appelé amidon résistant», qui «contient la moitié des calories de l’amidon normal» et «agit comme une fibre soluble qui vous aide à vous sentir rassasié». De plus, on peut augmenter cette fibre en les refroidissant après les avoir bouillies.

On peut également profiter du pouvoir rassasiant des œufs entiers. Selon Healthline, et sur la base de plusieurs études, « Les personnes qui mangeaient des œufs au petit-déjeuner étaient plus rassasiées et consommaient moins de calories pendant la journée. » Il en va de même pour les flocons d’avoine. Dans ce cas, son extrême pouvoir rassasiant est dû à «sa haute teneur en fibres et sa capacité à absorber l’eau». C’est également une excellente source de macronutriments et de micronutriments, il est donc bon de l’inclure dans n’importe quel régime, que nous essayions de perdre du poids ou non. Il nous offre des avantages importants et variés.

Les légumineuses aussi. «Ils sont bien connus pour être une bonne source de fibres et de protéines. Ceci, combiné à une densité énergétique relativement faible, en fait un des aliments rassasiants qui peuvent même favoriser la perte de poids « , ajoutent-ils de Healthline. Comme les fruits, en particulier certains spécifiques comme les pommes. Dans ce cas, le nœud du problème réside dans sa forte teneur en pectine, «la fibre soluble qui ralentit naturellement la digestion», ainsi que dans une énorme quantité d’eau.

Sans surprise, les pommes «contiennent plus de 85% d’eau, ce qui ajoute du volume».

Mais la liste ne s’arrête pas là. D’autres aliments satisfaisants avec lesquels nous pouvons nous aider sont les poissons riches en acides gras oméga-3, les viandes maigres comme le bœuf ou le poulet ou les légumes. De plus, de Medical News Today, autre média spécialisé dans l’information santé, ils citent d’autres aliments très utiles pour perdre du poids comme l’orge, le seigle, le pain de blé entier ou les produits laitiers faibles en gras.

graisse. Comme indiqué par ce même milieu, « par exemple, les yaourts riches en protéines étaient

efficace pour compenser la faim, augmenter la satiété et réduire l’apport supplémentaire. «