Quels Altcoins sont les plus susceptibles d’attraper le rebond?

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Après l’un de ses week-ends les plus brutaux, Bitcoin et la plupart des altcoins montrent des signes de reprise dans des délais plus courts. Alors que la plupart sont encore en baisse de 30% et 40% sur le graphique à 7 et 30 jours, le sentiment général sur le marché semble être plus optimiste car les investisseurs voient leurs graphiques passer du rouge au vert.

Ethereum était probablement l’un des altcoins les plus rapides à revenir de dessous une zone de support critique à 1700 $. La deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière se négocie à 2541 $ avec un gain de 2,6% sur le graphique quotidien et un gain de 35,6% sur le graphique mensuel.

ETH avec une dynamique haussière sur le graphique journalier. Source: ETHUSD Tradingview

Ethereum subira une mise à jour de son modèle de frais de hard fork «Londres». L’EIP-1559 sera mis en œuvre et l’ETH deviendra un actif déflationniste. Cela a renforcé la théorie de certains utilisateurs selon laquelle l’ETH pourrait devenir une réserve de valeur plus efficace que Bitcoin.

Dans les semaines qui ont précédé le crash, Ethereum était le seul altcoin à absorber l’intérêt institutionnel pour les produits d’investissement basés sur la BTC. À la mi-mai, alors que les produits d’investissement Bitcoin affichaient des flux de sortie estimés à 98 millions de dollars, Ethereum a enregistré des entrées de 27 millions de dollars.

Pour la première fois, la deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière a suscité plus d’intérêt de la part des institutions pour cette métrique. Le rapport CoinShares a déclaré ce qui suit: “que les investisseurs se diversifient hors du Bitcoin et se tournent vers les produits d’investissement altcoin”. Comme le montre le graphique ci-dessous, la performance négative des prix sur le marché de la crypto-monnaie a eu un impact sur les flux d’actifs la semaine dernière.

Source: CoinShares

Altcoins avec un grand potentiel après le crash de Bitcoin

En plus d’Ethereum, Polygon (MATIC) a été le plus rapide à rebondir avec un gain de 110% sur le graphique journalier et une augmentation de 81,4% par rapport à son homologue Bitcoin. Le projet a reçu plus d’attention de la part des investisseurs depuis son changement de marque et s’est hissé dans le top 4 des projets par Total Value Locked (TVL), selon les données fournies par DeFi Pulse.

La TVL de Polygon augmentera sur une période de 30 jours. Source: DeFi Pulse

Tel que rapporté par newsBTC, Polygon se réchauffait depuis mars 2021, lorsque cette blockchain a surpassé Binance Smart Chain (BSC), Avalanche, NEAT et d’autres ponts Ethereum L1. Avec plus de 100 projets basés sur sa solution, Polygon (MATIC) a un grand potentiel d’appréciation.

Polkadot (DOT), Solana (SOL), Cardano (ADA) et Binance Coin (BNB) ont connu une grande résistance lors de l’effondrement et semblent prêts pour plus de gains dans les mois à venir. BNB et l’écosystème Binance Smart Chain ont montré que les utilisateurs sont désireux de participer à des écosystèmes DeFi à faible coût avec des transactions rapides.

Solana et des projets comme Terra (LUNA) et COPE répondent à cette demande. Cardano lancera sa plate-forme de contrats intelligents, Plutus, et sa capacité à attirer plus d’utilisateurs, de développeurs et de projets sera la clé de son avenir immédiat.

Chien que les pièces de monnaie ont été une «chose» pendant cette étape de la détention. Dogecoin (DOGE) était parmi les moins touchés lors de l’accident, selon le cabinet de recherche Messari. L’effet Elon Musk favorise cette pièce en particulier et continuera très probablement à être un facteur majeur du marché de la cryptographie et de sa reprise.