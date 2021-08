Quels appareils ExpressVPN prend-il en charge ?

ExpressVPN est l’un des meilleurs services VPN que nous ayons jamais testés, mais bien que le fait que les utilisateurs ne puissent connecter que cinq appareils à la fois soit limité, il fournit des applications et des configurations pour une gamme de plates-formes différentes.

La possibilité de connecter différents types et marques d’appareils est importante pour un service VPN, car la plupart des gens possèdent et utilisent une multitude de gadgets, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable, d’une boîte de streaming ou d’une console de jeux. Et avoir un VPN premium présente des avantages pour toutes ces technologies, allant de la possibilité d’accéder à du contenu qui n’est pas disponible dans votre région à l’ajout d’une couche supplémentaire de confidentialité à votre appareil.

Donc, la réponse courte est qu’ExpressVPN prend en charge une large gamme d’appareils. Comme tout fournisseur VPN premium, ExpressVPN peut être utilisé sur des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des tablettes PC, des smartphones, des routeurs sans fil et des appareils de diffusion en continu de différents fabricants et systèmes d’exploitation.

Quels ordinateurs ExpressVPN prend-il en charge ?

En dehors des principales catégories d’appareils, vous vous demandez probablement quels fabricants et systèmes d’exploitation ExpressVPN prend en charge. Eh bien, commençons par les ordinateurs. Il existe des applications et des configurations pour tous les principaux systèmes d’exploitation : Windows (7, 8, 10), Mac OS (Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey), Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, CentOS) et Chromebook (L2TP/IPsec).

Quels appareils mobiles ExpressVPN prend-il en charge ?

En ce qui concerne les smartphones et les tablettes, ExpressVPN fonctionne sur Android (5.0 et supérieur), iOS (14, 13, 12, 11), Amazon Kindle Fire (FireOS 5 et supérieur) et Barnes & Noble Nook HD (qui est alimenté par Android système opérateur). L’application ExpressVPN peut être téléchargée via le Play Store de Google et l’App Store d’Apple.

Quels routeurs sans fil ExpressVPN prend-il en charge ?

Si vous cherchez à connecter un routeur sans fil, vous avez de la chance car ExpressVPN prend en charge les routeurs de fabricants tels que Asus, DD-WRT, D-Link, Linksys, Netduma, Netgear, Sabai, Tomato et TP-Link. . ExpressVPN propose une application pour les routeurs sans fil, ou vous pouvez acheter un routeur qui exécute déjà ce logiciel. Avoir un VPN pour votre routeur vous permet de protéger chaque appareil connecté à votre réseau WiFi et vous fera gagner du temps en installant des applications VPN sur des appareils individuels.

Quels appareils de streaming sont pris en charge par ExpressVPN ?

Enfin, ExpressVPN fournit des applications pour les appareils de streaming et les consoles de jeux, et certains permettent même la configuration manuelle d’ExpressVPN s’ils n’ont pas d’application prise en charge, comme Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4, PlayStation 3, Roku, WD TV Live, Xbox One, Xbox 360 et même la Nintendo Switch.

Cela vaut vraiment la peine d’avoir un VPN lié à votre appareil ou console de streaming TV car il vous permettra non seulement d’accéder au dernier contenu (peu importe où vous êtes basé dans le monde), mais améliorera également les performances du streaming et des jeux.

De manière générale, il est assez facile d’installer et d’utiliser ExpressVPN. Il vous suffit de souscrire à un abonnement, d’installer l’application VPN et de suivre les instructions de configuration dans l’application individuelle. Cependant, si vous êtes bloqué, de nombreux guides sont disponibles dans la section support du site Web ExpressVPN. Et vous pouvez poser toutes les questions brûlantes via un chat en direct 24 heures sur 24 et par e-mail.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

